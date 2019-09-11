Олимпийский призер Вадим Девятовский не стал переизбираться в депутаты Палаты представителей
Серебряный призер Олимпиады-2008 в метании молота Вадим Девятовский не будет выдвигаться в качестве кандидата в депутаты на предстоящих парламентских выборах.
Об этом Вадим Девятовский сообщил в беседе с "Нашей Нивой".
Вадим Девятовский. Фото svaboda.org.
«Есть намерение сосредоточиться на работе в Белорусской федерации легкой атлетики, которую я возглавляю. Цель — подготовка к Олимпиаде-2020 «, — сказал Девятовский.
Вадим Девятовский является депутатом, избран по Новополоцкому избирательному округу №26, откуда он родом. Причем в парламент Девятовский избирался дважды — в 2012 и 2016 годах.
В 2014 году Девятовский возглавил Белорусскую федерацию легкой атлетики, в прошлом году его переизбрали на посту председателя.
17:31 11/09/2019
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