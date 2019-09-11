– Условно в отношениях между Беларусью и Россией можно выделить два периода: до 2015 и после.





В 1990-х Беларусь заключила так называемую стратегическую сделку. Ее суть была в следующем: Беларусь отказывалась от евроатлантических устремлений интеграции с ЕС и НАТО (в отличие от других центрально- и восточноевропейских государств), не создавая таким образом вызовов и угроз России, а взамен Москва гарантирует льготные поставки энергоресурсов, привилегированный доступ белорусской продукции на российский рынок и неограниченные возможности по получению финансово-кредитной помощи с российской стороны.





К тому же в соответствие с этой сделкой Беларусь брала на себя функции обеспечения безопасности и обороны Российской Федерации на западном стратегическом направлении.





Данная стратегическая сделка нашла свое институциональное воплощение в виде проекта так называемого Союзного государства Беларуси и России, договор о создании которого был подписан еще в 1999 году, а уже в 2000 году была создана так называемая Региональная группировка войск Республики Беларусь и Российской Федерации.





Как показывают данные МВФ, условия стратегической сделки Россия выполняла вплоть до 2015 года. Торговые войны между Минском и Москвой случались и ранее, но не с такой периодичностью, как после 2014 года, когда они приобрели, по сути, перманентный характер.





За период 2005-2015 годов общая поддержка белорусской экономики со стороны России (так называемые «интеграционные субсидии» за счет скидок на российские энергоносители и чистая финансовая поддержка) составила $ 106 млрд, или около $ 9,7 млрд в год.





Сейчас этот показатель вдвое меньше, а в дальнейшем будет стремиться к нулю. Это связано с тем, что начиная с 2015 года Россия ограничивает финансово-экономическую поддержку белорусской экономики и оказывает целенаправленное экономическое давление (сокращение поставок нефти, повышение цены на газ, барьеры для белорусских сельскохозяйственных и промышленных товаров на российский рынок) даже вопреки договоренностям в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.





До 2015 года при высоких ценах на нефть Беларусь покупала ее в два раза дешевле рыночной цены, а сейчас – всего на 25% дешевле. В перспективе с формированием единого рынка нефти, газа и нефтепродуктов в ЕАЭС к 2025 году и продолжением налогового маневра в нефтяной отрасли России цена на российскую нефть и газ для Беларуси и вовсе приблизится к рыночной, что будет означать исчерпание российских «интеграционных субсидий» для белорусской экономики.









Таким образом, Москва в одностороннем порядке пересматривает условия стратегической сделки с Минском, подрывая политэкономический базис белорусско-российских отношений. Этот пересмотр проявляется не только в изменении характера торгово-экономических отношений между Беларусью и Россией, но и все более отчетливо в военно-политической сфере.





Все это происходит на фоне изменения стратегической доктрины России, которое мы наблюдаем с 2014 года и которое самым непосредственным образом сказывается на динамике российско-белорусских отношений. В ее основе лежит переход Кремля к силовому инструментарию для отстаивания своих национальных интересов и зоны геополитического влияния, что проявилось в российско-украинском конфликте.





Нежелание Беларуси присоединятся к конфронтации с Украиной и западными странами на российской стороне, и страх Кремля утратить здесь свой геополитический контроль и влияние из-за нормализации отношений Беларуси с Западом и стратегического партнёрства с Китаем, в среднесрочной перспективе провоцируют постоянную напряженность между Минском и Москвой.





Эта напряженность выливается в различные формы военно-политического, экономического и информационного давления на Беларусь с российской стороны, направленные на принуждение белорусского руководства к стратегическим уступкам, гарантирующим здесь обеспечение российских интересов, но подрывающим национальный суверенитет и независимость Беларуси.





Это и попытка Кремля продавить вопрос о размещении российской авиабазы в 2015 году, и так называемый интеграционный ультиматум, или принуждение к углублению интеграции, и т.д.





В ближайшее время Кремль продолжит наращивать давление на Беларусь во всех сферах, пытаясь продавить новую стратегическую сделку, в основе которой лежит не формальный принцип равноправия, как в старой, а принцип подчиненности Беларуси российским национальным интересам и стратегическим приоритетам.





Это и есть основная причина навязывания Беларуси углубления интеграции в рамках Союзного государства. Хотя сейчас речь идёт только об экономических аспектах, как минимум с 2015 года Россия вынашивает планы углубления и военно-политической интеграции (переподчинении Региональной группировки войск российскому Объединенному стратегическому командованию Запад, создание единой военной организации Союзного государства и др.).





Отказ от углубленной интеграции приведет к еще большим противоречиям между Минском и Москвой и в конечном итоге может спровоцировать серьезный кризис и попытку Кремля вмешаться во внутренние дела Беларуси.





Но у Беларуси нет другого выбора, кроме как бороться за свой суверенитет, независимость и свое будущее.