Сколько зарплат отдал Лукашенко за свою Tesla

Александр Лукашенко, посещая 2 сентября минскую школу № 93, рассказал, что в его автопарке есть автомобиль Tesla, который он якобы получил от самого Илона Маска.





Сам Маск на вопрос, действительно ли он дарил дорогой автомобиль главе Беларуси, ответил в Twitter: «Uh, no».





В интервью корреспонденту Deutsche Welle пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила, что в автопарке действительно есть Tesla. А на дополнительный вопрос, откуда эта машина появилась, Эйсмонт ответила, что Tesla Лукашенко «с завода».





Изучаем декларации

Если не подарили, то приобрел? Допустим Лукашенко действительно приобрел Tesla на собственные средства. Попробуем подсчитать, сколько руководителю Беларуси надо копить на этот электрокар.





Зарплата Лукашенко – большая тайна. Посмотреть на доход руководителя Беларуси можно в декларациях перед выборами. Из декларации, которую Александр Лукашенко подал в ЦИК в качестве кандидата в президенты в 2015-м, следует, что в 2014 году он получил зарплату в размере 551 761 258 белорусских рублей.





По среднему курсу доллара за 2014 год по Нацбанку это $ 54 012. И это был самый высокий годовой заработок Лукашенко за период с 2001 до 2014 года. Например, в 2000 году он официально зарабатывал около $ 390 ежемесячно ($ 4680 за год), а накануне выборов в 2006-ом годовой доход главы Беларуси составил почти $ 27 600.





В той же декларации за 2014 год присутствует законная, а на самом деле формальная, жена Лукашенко – Галина. В 2014-м она имела доход в размере 98 223 332 рублей, или $ 9615 по среднему курсу доллара.





Получается, что в 2014 году Галина и Александр Лукашенко заработали на двоих $63 627.





Три годовые зарплаты

Сколько Александр Лукашенко и его официальная жена заработали в последующие годы, можно только предполагать – больше деклараций мы не видели. Но можно допустить, что зарплаты в рублях у главы Беларуси и Галины Лукашенко не изменились, а менялся только курс доллара.





Если снова подсчитать по среднему курсу доллара, получится, что в 2015-м году они на двоих заработали $ 40 970, а в 2016-м их официальный доход мог составить $ 32 687.





Посмотрим на 2017 год, когда в день рождения Лукашенко впервые проехался на Tesla (согласно Deutsche Welle, это была модель S P100D). За тот год супруги Лукашенко могли заработать $ 33 646.





А теперь взглянем, сколько стоит Tesla S P100D 2017 года, иначе этот электрокар называется Tesla S Performance. На сайте Tesla этот автомобиль можно приобрести за $ 99 990 (цена в США). Подобная цена при заказе в Польшу. К этой сумме нужно прибавить стоимость растаможки (около $ 48 000).





Получается, что Александр Лукашенко должен вместе женой отдать три годовые зарплаты 2014, 2015 и 2016 годов, а также немного добавить из зарплаты за 2017 год.





И при этом, если Лукашенко находится на полном гособеспечении, то супруге пришлось бы все эти годы питаться "святым духом" или жить за счет прошлых накоплений.