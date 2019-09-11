"Может, если хочет". Правозащитник рассказал о метаморфозах правовой мысли от ЦИК
С началом кампании наблюдения за парламентскими выборами восстановилась и наша давняя дискуссия с ЦИК о праве наблюдателей делать фото-видео-аудио записи во время наблюдения за выборами, включая процесс подсчета бюллетеней.
Полномочия наблюдателей при осуществлении наблюдения за выборами регулируются ст. 13 Избирательного кодекса Республики Беларусь, который называется "гласность при проведении выборов, референдума ...".
Именно в этой статье содержится перечень того, что вправе делать наблюдатель, а что ему делать запрещено. Статья одна, а вот мнения относительно прав наблюдателей у ЦИК и юристов и экспертов кампании "Правозащитники за свободные выборы" разные.
Мы всегда считали и считаем, что ст. 13 ИК содержит исчерпывающий перечень того, что запрещено делать наблюдателю и в этом перечне нет запрета на фото-видео съемки и аудио записи.
Соответственно - можно все, что не запрещено. Перечень запрещенного в праве всегда носит исчерпывающий характер в отличие от перечня прав. В перечень прав невозможно вписать все аспекты деятельности наблюдателя, потому что невозможно. А вот записать все что ему запрещено - возможно.
Позиция же ЦИК заключается в том, что наблюдатели не могут использовать во время наблюдения фото-видео-аудио записи, поскольку это не предусмотрено в перечне прав наблюдателя в ст. 13 ИК. Это до недавнего времени было последовательной и непреклонной позицией Центральной комиссии и ее председателя Лидии Ермошиной лично.
Почему до недавнего времени? Потому, что в этом году в утвержденном ЦИК сборнике Методических материалов для участковых избирательных комиссий появилось интересное по своей формулировке уточнение, которое достойно цитирования:
Несмотря на то, что Избирательный кодекс НЕ указывает на право наблюдателя осуществлять фотосъемку в помещении для голосования, следует разрешать наблюдателям по их просьбе сделать несколько фотоснимков.
При этом наблюдатель НЕ ДОЛЖЕН создавать помехи для членов участковых комиссии и избирателей. Председатель участковой комиссии может заранее определить место, с которого разрешается сделать снимки, разместив там указатель "Место для фотосъемки".
Вот такие метаморфозы. Раньше нельзя было, так как Кодекс такого права не содержит, а теперь, оказывается, несмотря на Кодекс, все же можно "несколько фото" сделать. Интересные подходы к праву.
Очень жаль, что ЦИК не руководствуется такой же логикой в вопросе урегулирования детализации процедур подсчета бюллетеней участковыми комиссиями. ЦИК продолжает упорно утверждать, что подсчет бюллетеней одним членом комиссии с демонстрацией каждого бюллетеня всем присутствующим невозможен, так как это "не входит в Избирательный кодекс".
Следует отметить, что в части процедур подсчета голосов вообще ничего не сказано о том, как их должны считать - по одному, или все сразу. Ну вот и урегулировали бы этот вопрос соответствующим постановлением. Я даже текст могу предложить:
Несмотря на то, что Избирательный кодекс НЕ указывает на необходимость подсчёта избирательных бюллетеней одним членом участковой комиссии с демонстрацией каждого бюллетеня всем имеющим право присутствовать при подсчеты голосов, в целях усиления гласности и прозрачности результатов подсчёта, Центральная комиссия постановляет...
А вы говорите, что в своих постановлениях ЦИК за пределы кодекса не может выходить. Выходит что может. Если захочет.
Источник: spring96.org
16:26 11/09/2019
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