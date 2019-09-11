Полномочия наблюдателей при осуществлении наблюдения за выборами регулируются ст. 13 Избирательного кодекса Республики Беларусь, который называется "гласность при проведении выборов, референдума ...".





Именно в этой статье содержится перечень того, что вправе делать наблюдатель, а что ему делать запрещено. Статья одна, а вот мнения относительно прав наблюдателей у ЦИК и юристов и экспертов кампании "Правозащитники за свободные выборы" разные.





Мы всегда считали и считаем, что ст. 13 ИК содержит исчерпывающий перечень того, что запрещено делать наблюдателю и в этом перечне нет запрета на фото-видео съемки и аудио записи.





Соответственно - можно все, что не запрещено. Перечень запрещенного в праве всегда носит исчерпывающий характер в отличие от перечня прав. В перечень прав невозможно вписать все аспекты деятельности наблюдателя, потому что невозможно. А вот записать все что ему запрещено - возможно.





Позиция же ЦИК заключается в том, что наблюдатели не могут использовать во время наблюдения фото-видео-аудио записи, поскольку это не предусмотрено в перечне прав наблюдателя в ст. 13 ИК. Это до недавнего времени было последовательной и непреклонной позицией Центральной комиссии и ее председателя Лидии Ермошиной лично.









Почему до недавнего времени? Потому, что в этом году в утвержденном ЦИК сборнике Методических материалов для участковых избирательных комиссий появилось интересное по своей формулировке уточнение, которое достойно цитирования:





Несмотря на то, что Избирательный кодекс НЕ указывает на право наблюдателя осуществлять фотосъемку в помещении для голосования, следует разрешать наблюдателям по их просьбе сделать несколько фотоснимков.





При этом наблюдатель НЕ ДОЛЖЕН создавать помехи для членов участковых комиссии и избирателей. Председатель участковой комиссии может заранее определить место, с которого разрешается сделать снимки, разместив там указатель "Место для фотосъемки".





Вот такие метаморфозы. Раньше нельзя было, так как Кодекс такого права не содержит, а теперь, оказывается, несмотря на Кодекс, все же можно "несколько фото" сделать. Интересные подходы к праву.





Очень жаль, что ЦИК не руководствуется такой же логикой в ​​вопросе урегулирования детализации процедур подсчета бюллетеней участковыми комиссиями. ЦИК продолжает упорно утверждать, что подсчет бюллетеней одним членом комиссии с демонстрацией каждого бюллетеня всем присутствующим невозможен, так как это "не входит в Избирательный кодекс".





Следует отметить, что в части процедур подсчета голосов вообще ничего не сказано о том, как их должны считать - по одному, или все сразу. Ну вот и урегулировали бы этот вопрос соответствующим постановлением. Я даже текст могу предложить:





Несмотря на то, что Избирательный кодекс НЕ указывает на необходимость подсчёта избирательных бюллетеней одним членом участковой комиссии с демонстрацией каждого бюллетеня всем имеющим право присутствовать при подсчеты голосов, в целях усиления гласности и прозрачности результатов подсчёта, Центральная комиссия постановляет...





А вы говорите, что в своих постановлениях ЦИК за пределы кодекса не может выходить. Выходит что может. Если захочет.