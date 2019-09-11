Эпоха фаворитизма

Название парламент произошло от французского слова «parle» – говорить. Парламент – это место выражения мнений, дискуссий избранных представителей общества. В отношении же белорусского «законодательного» института скорее можно применить слово «сайлансмент» от английского silence – тишина.





Белорусский «сайлансмент» – это место тишины, это собрание людей без мнения, которых к тому же никто не избирал. Это молчаливое собрание в массе своей неизвестных людей, которые практически единогласно принимают (утверждают) законы, от которых потом страдает все население страны, поэтому Национальное собрание еще и место печали.









Только проверенные и преданные люди

Но в этом и заключается основная роль Национального собрания – быть вне публичной политики, быть вне внимания. Этим подчеркивается тот факт, что в Беларуси есть единственный центр и источник власти – Лукашенко. Никто и ничто не должно быть альтернативой для действующего главы государства, обладать крупицей политической воли, способной влиять на судьбу страны.





Из этого следует, что в Национальном собрании должны быть только проверенные и преданные системе и руководителю страны люди вперемешку с техническим персоналом (директорско-председательским штатом). Эта группа составляет так называемое привилегированное сословие.





Поэтому появление в списках кандидатов таких одиозных фигур как Геннадий Давыдько (бывший директор Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси) или Лилии Ананич (бывшая министр информации Беларуси) вполне закономерно. Тем более, что Геннадий Давыдько является членом Совета Республики и возглавляет квази-партийную организацию «Белая Русь».



Князья-цари-императоры

Нужно понимать, что государственные должности в авторитарных государствах являются своего рода высшей формой жалования со стороны правителя, скажем, за службу. Как пример, начальник генерального штаба Республики Беларусь Олег Белоконев в скором времени станет депутатом Национального Собрания, вероятно, в качестве почетной пенсии.





Вместе с тем, в политической системе Беларуси все чаще начинают проявляться признаки неприкрытого фаворитизма. Это выражается в том, что государственные должности раздаются не по «заслугам», а за красивые глаза. Столетия назад князья-цари-императоры могли в открытую вознаграждать своих фаворитов (любовников и любовниц): титулами, замками, городами и обширными землями с крепостными.





Процесс внутренней деградации системы

Сейчас в Беларуси происходит практически то же самое. Особы, понравившиеся Лукашенко, получают титулы и политические должности – синекуры. В 2014 году Наталья Эйсмонт (бывшая журналистка БТ) была назначена пресс-секретарем руководителя Беларуси, а в последний год стала одной из важных медийных фигур в стране (в 2018 году ее муж стал директором Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси).





Далее, в 2016 году певица Ирина Дорофеева стала депутатом Палаты представителей, а в этом году депутатское место будет пожаловано еще одной фаворитке А. Лукашенко – 22-летней Марии Василевич (Мисс Беларусь – 2018). Фаворитизм в белорусском государстве становится повседневностью и начинает напоминать отношения, которые существовали в эпоху феодализма и абсолютизма.





Однако фаворитизм также свидетельствует и о процессе внутренней деградации системы, о дряхлении правителя, который перестает заботиться о том, что о нем думает население.





Для него становится важным даже не вопрос стабильности или безопасности, а собственный комфорт, спокойствие и удовольствие. Усилия правителя направляются не на управление страной, а на обеспечение потребностей своего самого близкого окружения.









Была палата молчания – станет ложа фаворитов

Если в первые десятилетия своего правления Лукашенко обсаживал государственные должности людьми, которые пришли с ним во власть, укрепляли его позиции, то сейчас он начинает одаривать титулами и должностями людей, которые обеспечивают ему комфорт.





Эффектом фаворитизации становится напряжение внутри правящего класса, который условно разделяется на «служилых» и «фаворитов». Роль «служилых» (силовые структуры и номенклатура) начинает сводиться к обслуживанию личных интересов (комфорта) правителя и его окружения.





Фавориты же могут постепенно приобретать политический вес и влияние, что углубляет конфликты (провоцирует чистки среди служилых) и усиливает неустойчивость авторитарной системы и постепенно приводит к ее гибели.





Думаю, что в следующие годы эти тенденции будут только нарастать, а Национальное собрание из палаты молчания превратится в ложе фаворитов.