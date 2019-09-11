В организмах жителей Узбекистана нашли "лишнее мясо"

«Как вы думаете, почему цены на мясо растут? Правильно, во-первых, нехватка кормовых баз, во-вторых — сегодня мы потребляем очень много мяса. Мы едим так много мяса, что оно вызывает много болезней. Это называется «американская болезнь», у меня она тоже есть. В теле каждого из нас есть лишнее мясо. Я говорю не только о мясе. У нас нет культуры питания», — сказал Хаитов.





По мнению главы Совета фермеров, с подорожанием мясной продукции необходимо бороться увеличением посевов клевера. Сославшись на постановление президента, он сообщил, что эту кормовую культуру можно выращивать на 10% площади хлопководческих хозяйств.





«Пусть теперь фермер будет обеспечивать установленную норму для других культур и сеять корм на 10% площади», — заявил Хаитов.





Журналисты Kun.uz изучили продовольственные рынки областей Ферганской долины и выяснили, что дороже всего мясо стоит в Коканде (50-55 тысяч сумов за кг или $5,3-$5,8), дешевле — в городах Андижанской области (48-50 тысяч сумов). При этом во всех регионах на праздничных ярмарках мясо можно найти за 35-38 тысяч сумов. Год назад, по данным издания, цены были значительно ниже.





Животноводы региона рассказали корреспондентам, что к росту цен приводит подорожание энергии, кормов и горючего, а также то, что для выращивания кормов хокимияты (администрации областей, городов и районов) выделяют земли с самым низким бонитетом (уровень плодородности).





В марте президент Узбекистана подписал постановление, согласно которому в каждом районе должно быть создано не менее двух предприятий по откармливанию крупного рогатого скота на убой, а также по производству молока и молочных товаров. Такое решение было принято с целью обеспечить стабильность цен на мясо-молочную продукцию.