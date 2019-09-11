Меркель: США больше не защитник Европы. Надо самим

Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.









По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении".





"Европа связана ценностями с этой сверхдержавой, несмотря на все различия во мнениях. Существует много общего, но больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы", - сказала Меркель.





"Здесь нужен более значительный вклад Европы", - подчеркнула она.





Канцлер отметила, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".