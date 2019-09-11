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Меркель: США больше не защитник Европы. Надо самим

США больше не будут автоматически защищать Европу, и ей нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности.

Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.


По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении". 

"Европа связана ценностями с этой сверхдержавой, несмотря на все различия во мнениях. Существует много общего, но больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы", - сказала Меркель. 

"Здесь нужен более значительный вклад Европы", - подчеркнула она.

Канцлер отметила, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
Источник: tass.ru
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