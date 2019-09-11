Меркель: США больше не защитник Европы. Надо самим
США больше не будут автоматически защищать Европу, и ей нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности.
Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.
По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении".
"Европа связана ценностями с этой сверхдержавой, несмотря на все различия во мнениях. Существует много общего, но больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы", - сказала Меркель.
"Здесь нужен более значительный вклад Европы", - подчеркнула она.
Канцлер отметила, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
Источник: tass.ru
13:27 11/09/2019
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