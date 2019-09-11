Объявление снова появилось на портале недвижимости realt.by.





Коттедж был построен в 2013 году, его общая площадь составляет около 700 метров.

Дом пока пустует, но, как обещают хозяева, «будет полностью укомплектован мебелью и бытовой техникой под гостя».









Коттедж принадлежит семье сербских бизнесменов Каричей. После того, как они купили землю в «Дроздах-2» за символтческую цену в $8000, им был выделен еще и участок под строительство поселка на улице Станюты. Поэтому дом в Веснинке пустует.





Валерий Вакульчик и бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич, напоминает Соседи Каричей в Веснинке — председатель КГБи бывший министр внутренних дел, напоминает nn.by



