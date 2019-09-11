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$8000 в месяц: сербские друзья Лукашенко уже третий год сдают коттедж в "Дроздах"

Двухэтажный жилой дом с цоколем, террасой и беседкой в ​​престижном районе Веснинка («Дрозды-2») предлагают за 16732 рубля в месяц — это около $8000.

Объявление снова появилось на портале недвижимости realt.by. 

Коттедж был построен в 2013 году, его общая площадь составляет около 700 метров.
Дом пока пустует, но, как обещают хозяева, «будет полностью укомплектован мебелью и бытовой техникой под гостя».


Коттедж принадлежит семье сербских бизнесменов Каричей. После того, как они купили землю в «Дроздах-2» за символтческую цену в $8000, им был выделен еще и участок под строительство поселка на улице Станюты. Поэтому дом в Веснинке пустует.

Соседи Каричей в Веснинке — председатель КГБ Валерий Вакульчик и бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич, напоминает nn.by

Участок Каричей в Дроздах-2, в отличие от соседних, не был выдан им бесплатно решением Мингорисполкома, а приобретен за $8 тысяч.


В 2017 году хозяева предлагали свой дом за 6000 евро в месяц. То ли с тех пор дом так и не удалось сдать, то ли предыдущий арендатор съехал.
"Белорусский партизан"
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