Краткость - сестра таланта: заявление Болтона об отставке уместилось в 2 строки
Так выглядит заявление бывшего советника президента США по нацбезопасности, которое он подал Трампу накануне вечером.
Напомним, 10 сентября Дональд Трамп отправил своего советника в отставку, сообщив, что больше не нуждается в его услугах.
Примечательно, что двумя неделями ранее Джон Болтон был в Беларуси и встречался с Александром Лукашенко.
Источник: gazetaby.com
12:26 11/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».