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Краткость - сестра таланта: заявление Болтона об отставке уместилось в 2 строки

Так выглядит заявление бывшего советника президента США по нацбезопасности, которое он подал Трампу накануне вечером.


Напомним, 10 сентября Дональд Трамп отправил своего советника в отставку, сообщив, что больше не нуждается в его услугах. 

Примечательно, что двумя неделями ранее Джон Болтон был в Беларуси и встречался с Александром Лукашенко. 
Источник: gazetaby.com
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