Понравилось быть депутатом - Марзалюк идет на перевыборы

Он выдвигается по Могилевско-Ленинскому округу №84, как и на предыдущих парламентских выборах.





У Марзалюка пока что четыре конкурента. Среди них заместитель генерального директора Могилевского завода лифтового машиностроения Сергей Чертков и бизнесмен Олег Аксенов из ОГП.





Игорь Марзалюк родился в 1968 году в Краснополье. Доктор исторических наук (2003), член-корреспондент Академии наук (2019).









Работал археологом в Могилевской архитектурно-реставрационной фирме «АРТ-М». В 1999—2016 — на кафедре археологии и специальных исторических дисциплин МГУ имени А. А. Кулешова. С осени 2016 — председатель постоянной комиссии Палаты представителей по науке, культуре и образованию.



