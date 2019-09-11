Понравилось быть депутатом - Марзалюк идет на перевыборы
Депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей в свою поддержку.
Он выдвигается по Могилевско-Ленинскому округу №84, как и на предыдущих парламентских выборах.
У Марзалюка пока что четыре конкурента. Среди них заместитель генерального директора Могилевского завода лифтового машиностроения Сергей Чертков и бизнесмен Олег Аксенов из ОГП.
Игорь Марзалюк родился в 1968 году в Краснополье. Доктор исторических наук (2003), член-корреспондент Академии наук (2019).
Работал археологом в Могилевской архитектурно-реставрационной фирме «АРТ-М». В 1999—2016 — на кафедре археологии и специальных исторических дисциплин МГУ имени А. А. Кулешова. С осени 2016 — председатель постоянной комиссии Палаты представителей по науке, культуре и образованию.
Источник: nn.by
10:31 11/09/2019
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