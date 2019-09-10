Доклад Комитета был опубликован накануне.









В список попали страны, где ущемление свободы прессы и основные риски для журналистов исходят именно от государства. Такие факторы, как военные конфликты, роль частных субъектов, не учитывались.





В итоге десятка выглядит так:





Эритрея

Северная Корея

Туркменистан

Саудовская Аравия

Китай

Вьетнам

Иран

Экваториальная Гвинея

Беларусь

Куба





По данным исследователей, в этих странах правительства используют множество тактик для ограничения свободы прессы и цензуры: принимают законы о клевете или «фейковых» новостях, следят за журналистами, накладывают ограничения на работу негосударственных СМИ, блокируют новостные сайты, не допускают к работе или высылают иностранных репортеров, организуют хакерские атаки и т.д.





«В соответствии со статьей 19 Всеобщей декларации прав человека, каждый человек имеет право искать и получать информацию и высказывать свое мнение. Эти 10 стран попирают международный стандарт, запрещая или жестко ограничивая независимые средства массовой информации и запугивая журналистов, заставляя их замолчать с помощью тюремного заключения, цифровой и физической слежки и других форм преследования. Самоцензура является широко распространенным явлением», — отмечают авторы доклада.





В Эритрее, КНДР и Туркменистане, например, существуют только государственные СМИ, а независимые могут работать только из-за границы. В других странах журналистов и их семьи преследуют, задерживают, могут отправлять в тюрьмы, все информационное поле, интернет и соцсети находятся под жестким контролем.





В опубликованном докладе также описываются используемые методы цензуры и воздействия на СМИ в каждой стране и приводится обзор известных фактов, подтверждающих ущемление свободы прессы, в том числе выделяется самый худший и показательный из них: чаще всего это похищения, тюремные заключения, казни, убийства журналистов, насилие, слежка за ними.









Ситуацию в Беларуси докладчики описывают так: государство почти полностью контролирует СМИ, оказывает давление на влиятельные медиа и частных лиц, в том числе публично, когда арестовывает журналистов и заводит на них уголовные дела, устраивает обыски в редакциях, некоторые независимые журналисты и блогеры преследуются, их задерживают.





При этом упоминаются уголовные дела против журналиста Дмитрия Галко и брестского блогера Сергея Петрухина, нашумевшее «дело БелТА», весенние обыски в минском офисе телеканала «Белсат». Кроме того, применяется блокировка независимых сайтов, например «Хартии 97», редактор которой Наталья Радина находится в изгнании, сообщают докладчики.





Отдельно они упоминают недавно принятый новый Закон о СМИ, который позволил ужесточить контроль над СМИ и соцсетями. Кроме того, отмечается, что правительство контролирует интернет-провайдеров, управляет доменами верхнего уровня в Беларуси, устанавливает стандарты информационной безопасности и имеет полномочия для слежки за гражданами в цифровом пространстве.





В качестве самого худшего примера ущемления свободы СМИ и цензуры приводится суд над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой, которая была признана виновной в том, что как должностное лицо не воспрепятствовала несанкционированному доступу своих подчиненных к компьютерной информации БелТА.









Напомним, ее оштрафовали на 7 650 рублей и обязали оплатить судебные издержки БелТА на сумму в 6 000 рублей.



