Мария Василевич: "В БРСМ предложили попробовать"

Мария Василевич, фото из личного архива





В интервью TUT.by девушка рассказала о своих политических амбициях.





"Палата представителей — это глас народа, который должен отстаивать интересы каждого человека в нашей стране: всех возрастов, социального положения, пола. Поэтому состав нижней палаты, на мой взгляд, должен быть разнообразным. Мне бы очень хотелось, чтобы инициативы и проблемы молодежи слушали и слышали на самом высоком уровне. Молодежь должна быть представлена в парламенте — вот мое мнение", — говорит Мария Василевич.





По словам Марии Василевич, к своим 22 годам она уже имеет "определенный опыт, знания и желание" внести свой вклад в развитие Беларуси. Идею выдвинуться в депутаты девушке подбросили в Белорусской республиканском союзе молодежи, членом которого она является:





"На самом деле в БРСМ предложили мне испытать себя. Честно признаюсь, очень долго я размышляла над этим предложением. Решение далось мне непросто, но оно было осознанным и абсолютно взвешенным".





По мнению "кандидатки в кандидаты", у белорусского парламента значительный вес в политической жизни страны, он самостоятельно принимает решения на всех стадиях законодательного процесса: от рассмотрения инициатив до одобрения законопроектов.









"Мисс Беларусь — 2018" Мария Василевич закончила факультет менеджмента и экономики БГЭУ, участвовала в белорусских и международных конкурсах красоты, а теперь работает соведущей программы "Доброе утро, Беларусь!" на белорусском телевидении. Девушка известна тем, что регулярно сопровождает Александра Лукашенко: и арбузы вместе с ним собирает, и картошку копает, и хоккей смотрит, и просто рядом сидит на официальных мероприятиях.





На одном участке с красавицей за депутатское кресло будут бороться общественный активист Максим Винярский и директор Ремавтодора Фрунзенского района Геннадий Носевич.



