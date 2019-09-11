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Мария Василевич: "В БРСМ предложили попробовать"

По Кальварийскому избирательному округу № 104 в Палату представителей собирается баллотироваться 22-летняя "Мисс Беларусь — 2018" Мария Василевич.

Мария Василевич, фото из личного архива

В интервью TUT.by девушка рассказала о своих политических амбициях.

"Палата представителей — это глас народа, который должен отстаивать интересы каждого человека в нашей стране: всех возрастов, социального положения, пола. Поэтому состав нижней палаты, на мой взгляд, должен быть разнообразным. Мне бы очень хотелось, чтобы инициативы и проблемы молодежи слушали и слышали на самом высоком уровне. Молодежь должна быть представлена в парламенте — вот мое мнение", — говорит Мария Василевич.

По словам Марии Василевич, к своим 22 годам она уже имеет "определенный опыт, знания и желание" внести свой вклад в развитие Беларуси. Идею выдвинуться в депутаты девушке подбросили в Белорусской республиканском союзе молодежи, членом которого она является:

"На самом деле в БРСМ предложили мне испытать себя. Честно признаюсь, очень долго я размышляла над этим предложением. Решение далось мне непросто, но оно было осознанным и абсолютно взвешенным".

По мнению "кандидатки в кандидаты", у белорусского парламента значительный вес в политической жизни страны, он самостоятельно принимает решения на всех стадиях законодательного процесса: от рассмотрения инициатив до одобрения законопроектов.


"Мисс Беларусь — 2018" Мария Василевич закончила факультет менеджмента и экономики БГЭУ, участвовала в белорусских и международных конкурсах красоты, а теперь работает соведущей программы "Доброе утро, Беларусь!" на белорусском телевидении. Девушка известна тем, что регулярно сопровождает Александра Лукашенко: и арбузы вместе с ним собирает, и картошку копает, и хоккей смотрит, и просто рядом сидит на официальных мероприятиях.

На одном участке с красавицей за депутатское кресло будут бороться общественный активист Максим Винярский и директор Ремавтодора Фрунзенского района Геннадий Носевич.
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