Мария Василевич: "В БРСМ предложили попробовать"
По Кальварийскому избирательному округу № 104 в Палату представителей собирается баллотироваться 22-летняя "Мисс Беларусь — 2018" Мария Василевич.
Мария Василевич, фото из личного архива
В интервью TUT.by девушка рассказала о своих политических амбициях.
"Палата представителей — это глас народа, который должен отстаивать интересы каждого человека в нашей стране: всех возрастов, социального положения, пола. Поэтому состав нижней палаты, на мой взгляд, должен быть разнообразным. Мне бы очень хотелось, чтобы инициативы и проблемы молодежи слушали и слышали на самом высоком уровне. Молодежь должна быть представлена в парламенте — вот мое мнение", — говорит Мария Василевич.
По словам Марии Василевич, к своим 22 годам она уже имеет "определенный опыт, знания и желание" внести свой вклад в развитие Беларуси. Идею выдвинуться в депутаты девушке подбросили в Белорусской республиканском союзе молодежи, членом которого она является:
"На самом деле в БРСМ предложили мне испытать себя. Честно признаюсь, очень долго я размышляла над этим предложением. Решение далось мне непросто, но оно было осознанным и абсолютно взвешенным".
По мнению "кандидатки в кандидаты", у белорусского парламента значительный вес в политической жизни страны, он самостоятельно принимает решения на всех стадиях законодательного процесса: от рассмотрения инициатив до одобрения законопроектов.
"Мисс Беларусь — 2018" Мария Василевич закончила факультет менеджмента и экономики БГЭУ, участвовала в белорусских и международных конкурсах красоты, а теперь работает соведущей программы "Доброе утро, Беларусь!" на белорусском телевидении. Девушка известна тем, что регулярно сопровождает Александра Лукашенко: и арбузы вместе с ним собирает, и картошку копает, и хоккей смотрит, и просто рядом сидит на официальных мероприятиях.
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09:55 11/09/2019
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