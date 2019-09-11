



Об этом сообщила в фейсбуке одна из членов его инициативной группы Марина Адамович:





"На предвыборный пикет Валентина Троцкого, членом инициативной группы которого я имею честь быть, на площади Свободы в Минске вчера (9 сентября - Ред.) дважды прибегал председатель окружной комиссии №105. Требовал снять со стенда надпись «Лукашенко должен уйти", пугал "вызвать к спецов" (те - "в Гражданской форме одежды" - появились, но тусили сбоку). А 10 сентября Валентину позвонили и пригласили на заседание окружной комиссии. Хотя ни такой процедуры, как вызов на комиссию, ни, тем более, отмены регистрации инициативной группы по выдвижению в кандидаты законом не предусмотрено. Это все потом, когда кандидат зарегистрирован, его можно пугать "предупреждением" или "снятием". А пока - нет."









Валентина Троцкого пригласили на заседание окружной избирательной комиссии на 17 часов 11 сентября.





Валентин Троцкий пытается выдвинуться кандидатом на парламентские выборы-2019 от незарегистрированной партии «Народная Грамада» и БНК путём сбора подписей.





"Правозащитники за свободные выборы".