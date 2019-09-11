Нетаньяху пообещал аннексировать долину Иордана





Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.





По его словам, аннексия будет совершена сразу же после того, как его партия победит на выборах. Премьер связывает это со "сделкой века", которую готовит президента США Дональд Трамп.





"С большой вероятностью эта программа будет предъявлена сразу после выборов через несколько дней, может быть, сразу после выборов. И это ставит перед нами серьезный вызов, это дает нам большую возможность. Эта возможность исторического плана. Возможность одновременно распространить израильское законодательство на еврейские населенные пункты в Иудее и Самарии и другие участки, которые связаны с нашей историей, культурой и нашим будущим", – заявил премьер-министр в ходе специального телевизионного обращения.









Первые шаги Нетаньяху намерен предпринять уже сразу после формирования нового кабинета министров после выборов в Кнессет 22 созыва, которые пройдут 17 сентября.