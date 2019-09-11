— А вы кто?





— Я собираю подписи за выдвижение своей кандидатуры в парламент на выборах, меня зовут Анна Канопацкая.





— Я вижу просто красивую девушку, а не политика.





— Так я же ваш действующий депутат!





— А-а-а, вот оно что. А где вы работаете?





Такие диалоги во время сбора подписей — не редкость, пишет euroradio.fm





Октябрьский избирательный округ № 97, по которому выдвигается Канопацкая, — это, по сути, микрорайон Курасовщина на юге Минска, а также столичный анклав Сокол и промзона Колядичи. Местные работают на крупных заводах, политика их не очень волнует.





Мы ходим по подъездам длинной "панельки" на улице Кижеватова, недалеко от Больницы скорой медицинской помощи. Депутата сопровождают двое помощников. Сбор подписей начинается с девятого этажа.





На часах около 18:30. В первых четырёх квартирах никто не открывает. За следующей дверью стоит женщина пожилого возраста. Кажется, она не понимает, зачем её побеспокоили. Когда ей повторяют, что собирают подписи за выдвижение кандидата в депутаты, пенсионерка улыбается и говорит, чтобы ей просто сказали, кто самый хороший кандидат и где подписаться. Однако выясняется, что её паспорт не дома: "отправила мужа в сберкассу за пенсией". Неудача. Приходится идти дальше.





Идеальное время для поквартирного обхода и сбора подписей начинается через час после окончания рабочего дня. Двери начинают открывать чаще. Но время от времени мы слышим, как люди подходят, выходят в тамбур — и не открывают.





Один из жителей Курасовщины, который так и остался неизвестным, прокричал Анне из-за закрытых дверей:





— Уходите, мы не голосуем!





В другой квартире мужчина начал возмущаться:





— Ну слушайте, вот никогда не ходил [на выборы], а всё кого выбирают и выбирают!





Узнавали оппозиционного депутата не везде. Молодым избирателям Канопацкая предлагает прогуглить своё имя. С теми, кто постарше, начинаются длинные диалоги.





— Вот проведёте капитальный ремонт — тогда и поговорим! — захлопывает перед нами двери эмоциональная женщина. Другие открыто говорят, что не видят смысла голосовать. Мол, всё равно ничего не изменится.





Следующую дверь открывает мужчина с голым пузом в старых домашних шортах. Увидев Анну, он говорит "Ой!" и быстренько закрывает дверь. Больше он к нам не выйдет. Но чаще всего, когда двери открываются, команда Канопацкой без подписи не уходит. Но совсем другое дело, сколько времени это может занять. Депутат отвечает на вопросы о жизненном опыте, образовании и даже показывает паспорт! Награда за долгий разговор — подписи сразу нескольких жильцов квартиры. Своего кандидата они точно запомнят.









Сбор подписей продолжается до позднего вечера — пока ещё прилично звонить людям в двери. Чтобы показать реальный уровень поддержки в округе, Анна Канопацкая планирует собрать пять тысяч подписей. Все — обходом по квартирам, к сбору подписей на уличных пикетах она относится скептически.









— Конечно, я бы тоже могла собрать команду и поставить людей собирать подписи. Но какой шанс, что к вам будут подходить люди с пропиской в нужном округе? Иначе такие подписи даже невозможно будет падать, сколько бы их там ни было. Поэтому те политики, которые собирают на улице подписи у всех подряд, нарабатывают свою базу — но никак не приближаются к выдвижению кандидатами в депутаты. Такой сбор подписей хорош для самого политика и партии. Однако обычные люди будут думать, что отдают свой голос за кого-то, а фактически их подписи просто уйдут в никуда. Именно поэтому я сама буду ходить по квартирам и разговаривать с людьми. Тем более что контакт терять нельзя.





Парламентские выборы в Беларуси запланированы на 17 ноября. В Палату представителей будет избрано 110 депутатов. Чтобы стать кандидатом в депутаты, нужно или собрать тысячу подписей у жителей, прописанных в определённом избирательном округе, или выдвинуться по списку политической партии, в которой состоит более 300 членов.





Анна Канопацкая, одна из двух оппозиционных депутатов действующего парламента, решила пойти на второй срок. В этом году она баллотируется по тому же Октябрьскому избирательному округу № 97 — как и три года назад.



