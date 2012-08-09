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Экс-президента Монголии оштрафовали за клевету в отношении экс-премьера

Суд первой инстанции префектуры Сухэ-Батор столицы Монголии принял решение оштрафовать экс-президентa Монголии Ц.Элбэгдоржа на 1 миллион тугриков ($376) за клевету на экс-премьер-министра Н.Алтанхуяга, передает Mongolnow.


Экс-премьера возмутило заявление экс-президента, что премьер сам хотел привести своё правительство к отставке. Алтанхуяг занимал пост премьер-министра с 9.08.2012 по 5.11.2014.

Иск Алтанхуяга был в размере 1 миллиарда тугриков ($376 тыс.), но суд решил, что достаточно одного миллиона тугрика и официальных опровержений в печати, пишет ca-news.org

Экс-премьер Норовын Алтанхуяг и экс-президент Намбарын Энхбаяр подписали договор о сотрудничестве возглавляемых ими партий, который якобы должен был отвратить отставку Алтанхуяга. Это стало главной причиной преждевременной отставки экс-премьера.
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