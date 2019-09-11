Как сообщает The Washington Post, после взрыва в близлежащих районах была слышна сирена сигнализации.





Очевидцы наблюдали дым в центральной части Кабула, а сотрудники американского посольства слышали сообщение по громкоговорителю: «На территории комплекса произошел взрыв, вызванный ракетой».





Позже источники агентства уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. В атаке на посольство подозревают движение «Талибан».





Взрыв произошел накануне 18-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.