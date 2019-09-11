Талибы "отметили" 11 сентября, пустив ракету в посольство США в Кабуле
Рано утром 11 сентября в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв возле посольства США.
Как сообщает The Washington Post, после взрыва в близлежащих районах была слышна сирена сигнализации.
Очевидцы наблюдали дым в центральной части Кабула, а сотрудники американского посольства слышали сообщение по громкоговорителю: «На территории комплекса произошел взрыв, вызванный ракетой».
Позже источники агентства уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. В атаке на посольство подозревают движение «Талибан».
Взрыв произошел накануне 18-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.
09:03 11/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».