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Талибы "отметили" 11 сентября, пустив ракету в посольство США в Кабуле

Рано утром 11 сентября в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв возле посольства США.

Как сообщает The Washington Post, после взрыва в близлежащих районах была слышна сирена сигнализации.

Очевидцы наблюдали дым в центральной части Кабула, а сотрудники американского посольства слышали сообщение по громкоговорителю: «На территории комплекса произошел взрыв, вызванный ракетой».

Позже источники агентства уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. В атаке на посольство подозревают движение «Талибан».

Взрыв произошел накануне 18-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Oxu.az
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