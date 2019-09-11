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Увольнение Болтона после встречи с Лукашенко вызвало волну шуток в сети

Президент США объявил об увольнении своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Передал ли тот ему подарки от главы Беларуси, так и осталось загадкой.

Фото: пресс-служба президента Беларуси


На новость из США в Беларуси не могли не обратиться внимания, т.к. меньше двух недель Джон Болтон около двух часов беседовал в Минске с Александром Лукашенко, а через несколько дней встретился в Варшаве еще и с главой Совбеза Станиславом Засем.

Белорусским властям удалось заполучить влиятельного знакомого, но лишь на очень короткий срок.


Прогнозировать, как это скажется на дальнейших белорусско-американских отношениях, – удел политологов. Пользователи же пока шутят в сети по поводу отставки Болтона, тем более, что ранее Лукашенко неординарными действиями привлек к этой персоне особое внимание.

Напомним, глава Беларуси вручил советнику президента США водку, а чете Трампов передал кортик, а также скатерть и салфетки из белорусского льна.

«Заныкал подарочки?» – в шутку обсуждают версии о причинах отставки Болтона на дискуссионной площадке talks.by.

«Как только (Трамп) услышал, что Минск будет столицей США…»

«1. Подарки передал, но Трампу они не понравились. 2. Лукашенко заявил,что Минск будет столицей США – явный заговор против Трампа».

«Я под столом от смеха. Как только кто с нашим встречается, так жди беды. Это реально какая-то чёрная метка! Вспомните старину Берлускони. Затем был бедняга премьер Пакистана… Обходить надо стороной, а они никак не усвоят».

«Он был в Беларуси! Совпадение? Не думаю... »

 
gazetaby.com
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