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В Беларуси есть политик, который на выборах набирает больше процент, чем Лукашенко

И он в четвертый раз идет в парламент!

В Беларуси есть политик, который на выборах набирает больше процент, чем Лукашенко
Владимир Андрейченко. Фото: БЕЛТА
Спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко решил переизбраться в парламент еще раз. Он возглавляет нижнюю палату парламента уже 12 лет, три созыва подряд.

Как сообщает сайт Докшицкого райисполкома, окружная комиссия зарегистрировала инициативную группу политика.

Если посмотреть на цифры, с которыми побеждал Андрейченко, может сложиться впечатление о его сумасшедшей популярности.

В 2008 году избирательные комиссии насчитали ему 85,9% голосов. В 2012 году в протоколах было написано, что у Андрейченко 86,7% поддержки. Наконец, в 2016 году цифры еще подросли — до 86,8%.

***

Владимир Андрейченко родился в 1949 году в деревне Марьяново Лиозненского района. Окончил Лужеснянский сельхозтехникума (1968), Великолукский сельскохозяйственный институт (1977), Минскую высшую партийную школу (1988). После службы в армии работал агрономом. В 1972—1975 — инструктор в Лиозненском райкоме комсомола, а затем в райкоме КПБ. В 1975—1978 — секретарь парткома совхоза «Адаменки», в 1978—1981 — председатель колхоза имени Данукалова Лиозненского района. В 1981—1985 — начальник управления сельского хозяйства Лиозненского райисполкома, в 1985—1987 — председатель райисполкома. В 1987—1991 годах — председатель Верхнедвинского райсовета, первый секретарь Верхнедвинского райкома КПБ. В 1991—1994 — заместитель председателя Витебского облисполкома по сельскому хозяйству, в 1994—2008 — председатель Витебского облисполкома. С 2008 — председатель Палаты представителей.
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