Белый дом нашел замену Болтону

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.





Чарльзу Капперману 68 лет. Он занимал руководящие должности в военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и Boeing. В 1980-х годах работал в администрации президента США Рональда Рейгана. С 2001 по 2010 годы был членом совета директоров американского Центра политики безопасности.









Заместителем Болтона Капперман стал в январе 2019 года. «Обширный опыт Чарли в сфере обороны, контроля над вооружениями и в аэрокосмической сфере поможет дальнейшему развитию повестки президента Трампа в области национальной безопасности», — говорил Болтон тогда и отмечал, что Капперман консультировал его более 30 лет. CNN также называет его «давним союзником» Болтона.





Об отставке Болтона Трамп написал в Twitter ранее во вторник, 10 сентября. По словам Трампа, он попросил Болтона сделать это из-за существующих разногласий с ним и другими сотрудниками администрации президента.





В частности, пишет Washington Post, в последнее время усилилась напряженность в отношениях Болтона с госсекретарем США Майком Помпео. Болтон обвинял Помпео в том, что он слишком много времени уделяет продвижению собственных политических амбиций, а госсекретарь, в свою очередь, заявлял, что советник по нацбезопасности имеет слишком жесткие взгляды. Сам Помпео в ходе брифинга признал, что «много раз» не соглашался с Болтоном. Он также пообещал, что с его отставкой внешняя политика США не изменится, передает CNN.









The New York Times отмечала, что отставка Болтона произошла на фоне начала Вашингтоном дипломатических переговоров с Пхеньяном. Он же придерживался жесткой линии в отношениях с Северной Кореей. Кроме того, газета указала на напряженность в отношениях Болтона с Трампом из-за разногласий по Ирану.



