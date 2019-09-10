Глава группы советников по внешней политике отмечает, что пока преждевременно рассуждать о том, есть ли условия для попыток возобновить отношения с соседней страной на высшем уровне, например, пригласить в Вильнюс Александра Лукашенко. «Я не знаю, есть ли сейчас условия для приглашения в Вильнюс президента Александра Лукашенко. Общаться с Беларусью не обязательно означает приглашать А. Лукашенко, можно общаться на исключительном рабочем уровне, что президент не раз акцентировал. Наше приграничное, транспортное, таможенное сотрудничество необходимо, совершенно прагматичное, рабочее. И мы должны продемонстрировать политические жесты — будущее покажет», — сказала во вторник А. Скайсгирите.









Она также отметила, что Г. Науседа в отношении Беларуси хочет «задействовать классическую дипломатию». «Нужно, чтобы там у дипломатов была связь, информация о том, что происходит в Беларуси. Я думаю, что такие тактические действия никак не обуславливают какие-то существенные изменения во внешней политике Литвы», — сказала А. Скайсгирите.







