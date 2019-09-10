ЕС создает оборонный и космический отдел

Европейский Союз создаст новый Генеральный директорат по вопросам обороны, промышленности и космоса для помощи в финансировании, развитии и развертывании вооруженных сил.





Об этом заявила следующая руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.





Фон дер Ляйен объявила, что директорат возглавит француженка Сильви Гулар, соратница президента Эммануэля Макрона, которая также будет комиссаром по вопросам промышленной политики. Созданию в Еврокомиссии оборонного отдела долго противостояла Великобритания.





"Европейский Союз никогда не будет военным союзом", - сказала фон дер Ляйен. "Но странам-членам Европейского Союза говорили много раз, что общие затраты на их вооруженные силы чрезвычайно важны", - сказала она.









Новая руководительница ЕК отметила, что планы принесут пользу НАТО, в который входят многие страны ЕС, и добавила: "НАТО всегда будет (нашей) коллективной обороной".





Директорат будет строиться на военном пакте ЕС, подписанном в конце 2017 года с целью интегрировать оборонные силы, совместно работая над новым оружием и способствуя быстрому развертыванию войск.





Космос также становится сферой, где ЕС хочет совместно развивать технологии, ведь, в частности, Китай, Россия и США разрабатывают космическое оружие, которое может сбить вражеские ракеты и ПВО или уничтожить спутники.





Планы будут зависеть от утверждения предложенного оборонного фонда в 13 млрд евро на разработку и покупку оружия, а также средств из общего бюджета ЕС на оборонные исследования. Ожидается, что правительства ЕС пополнят фонд, чтобы увеличить его размер.