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Трамп уволил Джона Болтона

Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.

«Прошлым вечером я проинформировал Джона Болтона, что Белый дом больше не нуждается в его услугах. Я крайне не согласен с многими его предложениями, как и другие в администрации», – написал Трамп в Twitter.

«Поэтому я попросил Джона уйти в отставку, и он дал согласие сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу», – добавил президент США.


Сам Болтон написал в Twitter, он попросил об отставке прошлым вечером, и Трамп ответил, что вопрос надо обсудить завтра.

Кандидатура на пост советника будет названа на следующей неделе.

Джон Болтон занимал пост советника президента США по национальной безопасности с апреля 2018 года.
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