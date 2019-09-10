Трамп уволил Джона Болтона

«Прошлым вечером я проинформировал Джона Болтона, что Белый дом больше не нуждается в его услугах. Я крайне не согласен с многими его предложениями, как и другие в администрации», – написал Трамп в Twitter





«Поэтому я попросил Джона уйти в отставку, и он дал согласие сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу», – добавил президент США.









Сам Болтон написал в Twitter, он попросил об отставке прошлым вечером, и Трамп ответил, что вопрос надо обсудить завтра.



