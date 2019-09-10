10-11 сентября в Минске с двухдневным визитом находится секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Визит высокопоставленного российского чиновника связан с двумя проблемами: нормализацией отношений между Минском и Западом и «интеграционным ультиматумом» Кремля.





Визит советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона только укрепил российские фобии: антироссийский заговор, частью которого становится и Беларусь, а главный модератор этого заговора – Вашингтон.





Подробнее о миссии Патрушева в Минске Беларускай праўдзе рассказал директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.





«Проверка: придерживается ли Беларусь красных линий в отношениях с США, установленных Кремлем»?

-Традиционно, раз в год, секретари Советов безопасности Беларуси и России проводят консультации, поэтому нынешний разговор можно расценивать и как плановые консультации. Вот только традиционно они проходят в марте.





Безусловно, приезд Николая Патрушева происходит по горячим следам визита советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона в Минск. Не секрет, что контакты между Минском и Вашингтоном вызывают достаточно серьезное напряжение в Кремле. Я напомню, что за последние несколько месяцев в Минск приезжает не первый высокопоставленный российский силовик: в июле Минск посещал глава Службы внешней разведки Российской Федерации Нарышкин. Тот визит совпал с визитом в Минск заместитель помощника госсекретаря США Джорджа Кента. Тогда Нарышкин сделал достаточно жесткие заявления, обвинив США во вмешательстве во внутренние дела России и Беларуси в рамках союзного государства. Но истинным адресатом этого месседжа были не американцы, а скорее беларуская сторона, которая активно нормализует отношения с США; он интерпретируется как некое предупреждение Минску, чтобы беларуские власти не переходили красные линии, установленные Кремлем, в отношениях с Соединенными Штатами.





Визит секретаря Совбеза России Николая Патрушева можно расценивать как своеобразную проверку на месте – насколько Беларусь придерживается красных линий в отношениях с Соединенными Штатами. Тоже не секрет: нормализацию отношений между Минском и Вашингтоном в Кремле рассматривают как угрозу своему влиянию в среднесрочной перспективе на Беларусь в виде своих стратегических интересов.









«Антироссийский заговор, частью которого становится и Беларусь»

-Визит Патрушева связан и с другой проблемой: так называемым «интеграционным ультиматумом». Александр Лукашенко в преддверии визита Патрушева сделал ряд жестких заявлений в адрес России – это сигнал Москве. Сейчас активно обсуждается углубление интеграции в рамках союзного государства, парафирована программа действий по углублению интеграции, которая предполагает разработку 31 секторальной «дорожной карты». Но реального прогресса не предвидится. Минск так и не получил ответа на интересующего его вопросы, связанные прежде всего с ценообразованием на российские энергоресурсы для Беларуси. Принятие программы действий никак не решает проблемы. Судя по всему, Минск и Москва оказались на пороге очередной эскалации. Безусловно, Патрушев привез с собой определенные месседжи для высшего руководства Беларуси. От того, какие выводы Патрушев сделает во время визита, что он доложит непосредственно Владимиру Путину, и будет зависеть последующая стратегия действий Кремля в отношении нашей страны.





Сейчас мы видим, что беларуская сторона всячески пытается убедить Кремль, что никакой конспирологии за визитом Болтона и активизацией беларуско-американских отношений нет, и Беларусь не собирается нормализовать отношения с Западом в ущерб отношениям с Россией. Но характер заявлений Александра Лукашенко – достаточно жесткий – о готовности практически порвать с нефтяной и газовой зависимостью от России, при этом поставив Россию в зависимое положение в вопросе транзита нефти и газа, – все сказанное только накаляет фон и без того непростых отношений между Минском и Москвой. Беларуская сторона вряд ли сможет убедить Николая Патрушева в том, что за контактами между Минском и Вашингтоном ничего антироссийского не кроется; наоборот, визит Болтона, его встреча с главами Совбезов Украины, Беларуси и Польши в Варшаве, проблематика переговоров, включая региональная безопасность и поставки американских энергоресурсов в регион, – все это только подпитывает российские фобии. Ряд российских политиков открыто заявляют, что все это – антироссийский заговор, частью которого становится и Беларусь. Собственно говоря, главный модератор этого заговора – Вашингтон в лице советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона.





Контекст событий, который произошел в преддверии визита Патрушева, говорит о том, что эти переговоры не ограничатся формальным обсуждением перспектив сотрудничества Совбезов Беларуси и России.









«Беларусь тоже может собирать компромат»

Александр Лукашенко во время встречи преподнес Николаю Патрушеву памятный подарок, связанный с его службой на территории Беларуси во времена Советского Союза: “Я решил Вам подарить Ваше досье о Вашей службе и работе в Беларуси в свое время. Я понимаю, что Вы цените те годы. Адреса, пароли, явки – все здесь. Но удивительно: косяков никаких не замечено в те годы, поэтому и стали большим человеком. Думаю, Вам приятно будет вспомнить те годы”.





-Очень интересный жест со стороны президента. Не секрет, что Россия последние годы активно собирает досье на представителей беларуской элиты и политической номенклатуры, оппозиции. Я думаю, досье – символический жест со стороны президента, который намекает на то, что у Беларуси тоже есть возможности собирать определенного рода досье, которые среди прочего могут содержать и компрометирующую информацию.





Последнее время Александр Лукашенко пытается демонстрировать, что у него имеется достаточно козырей в рукаве для противостояния давлению России. Такой символический шаг, как вручение Николаю Патрушеву досье на него самого можно интерпретировать именно в таком контексте.



