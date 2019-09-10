Кратко:





Российский избирком учился у беларуского, как» фильтровать ” оппозиционных кандидатов.





Основания для отказа в регистрации одинаковые что в Беларуси, что в России.





Власти Беларуси и России координируют свои действия, оппозиция – нет.





Официально Лидию Ермошину пригласили на Международную научно-практическую конференцию о гуманитарном измерении избирательных процессов. Мероприятие длилось один день – 6 сентября. Но председатель ЦИК задержалась в Москве еще до 9 сентября. На официальном сайте Центризбиркома задержку объяснили так: «во время визита представители ЦИК ознакомятся с практикой проведения выборов в Московскую городскую Думу».





Увидеть что-то принципиально новое и неизвестное для себя в столице России Лидия Михайловна не могла. Кто там и чему ее научить? Наоборот, это она может дать экстра-классы о том, как организовать «самые честные в мире выборы».





Глядя на Эллу Памфилову – свою российскую коллегу, супер-демократку во времена Ельцина, юрист из Бобруйска, видимо, только улыбалась: кого же ты хочешь учить? Но нет сомнения, что Ермошиной было приятно — москвичи, считающие себя пупом земли, усвоили именно ее школу проведения выборов. А то, что Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ не признало соответствующими демократическим критериям ни одну избирательную кампанию под руководством Ермошиной, то россиянам, как и ей самой, на это начхать.





На московских выборах, четко просматривалась цель властей-любыми средствами, даже абсурдными и незаконными, отказать в регистрации оппозиционным кандидатам.





Вот только один пример. Эксперты российского Министерства внутренних дел забраковали часть подписей избирателей в пользу оппозиционного кандидата Любови Соболь. Та отнесла те же подписи на независимую графологическую экспертизу. Результат-независимые эксперты полностью опровергли своих коллег из Министерства.





Чем, вы думаете, возмущается в этой ситуации коллега Лидии Ермошиной из российского ЦИК Элла Памфилова? Не поверите, но тем, что независимые эксперты потратили на выявление правды всего двое суток, а экспертиза, заявляет Памфилова, должна проводиться не менее двух недель. И это при том, что эксперты МВД свое заключение сделали всего за четыре часа. И к ним у госпожи Памфиловой претензий нет.





Для Москвы такая наглость пока в новинку. Отсюда и массовые протесты, сильная волна возмущений на топорность чиновников.





У нас, в Беларуси, такое проходили уже давно. Поскольку начинал с экспертизы подписей, вспомню историю, которой сам был свидетелем. Геннадий Щербинин, уже подзабытый политик-бизнесмен из Борисова, на первых президентских выборах был в руководстве штаба Станислава Шушкевича. Потом он пытался выдвинуться сам на парламентских выборах. В регистрации ему отказали. Мол, часть подписей избирателей выглядит поддельной. Щербинин подает жалобу в Верховный суд. На заседание приходят те избиратели, в правдивости подписей которых засомневалась окружная избирательная комиссия. Они заявили: это наши подписи, вот наши паспорта. Судья заявляет: нужно, чтобы подписи проверили эксперты по почерку. Для это необходимо две недели. А закон дает на разрешение споров всего три дня. Абсурд? Безусловно. И вот следы этого абсурда через Борисов и Минск дошли до Москвы.









Еще один пример. Смотрю, кого не зарегистрировали в Москве. Знакомые фамилии лидеров: Сергей Митрохин, Дмитрий Гудков, Илья Яшин… Сравниваю с последними выборами в Палату представителей в 2016 году. Здесь – Николай Статкевич, Алесь Логвинец, Николай Козлов…





Что у них, что у нас — подход общий: прежде всего выбить из процесса лидеров. И при этом еще ложно заявить: даже, если бы их включили в бюллетени для голосования, шансов стать депутатами у них не было бы. Откуда такой панический страх властей? Думаю, потому, что они знают настоящую ситуацию и истинную степень поддержки тех, кто идет против власти. Что против путинской, что против лукашенковской.





Как Кремль учится на беларуских схемах

О том, что Кремль обкатывает свои политические, в том числе, и избирательные, технологии на беларуском полигоне, написано уже немало. Московские выборы это еще раз подтверждают. Общая схема выглядит так. Избиркомы всех уровней, единственная функция которых, что в Беларуси, что в России, согласно законодательству обеих стран, только организация выборов, политизируют.





Избиркомы становятся частью политической системы. Их заставляют (преимущественно покупают) работать не на законность, а на сохранение власти в руках тех, кто ее сейчас держит. Что в России, что в Беларуси. Только на» нашем полигоне ” все отрабатывают раньше.





Поэтому и получается, что две главные причины для нерегистрации неугодных кандидатов на московских выборах абсолютно одинаковы с беларускими. Это-якобы недействительные подписи и неправильное оформление подписных листов. Для московских демократов и их сторонников это стало открытием. Такая абсурдность и наглость властей для них полна неожиданности. И это очень плохо.





Властный обмен, которого нет у оппозиции

Беларуские и российские власти делятся своим опытом, подсказывают, что и как можно сделать, чтобы остаться у власти. А вот у них оппонентов-демократов из двух стран – такого обмена вообще не существует. Поэтому давно отработанные на беларуской территории избирательные технологии становятся для российских демократов огромной неожиданностью — как гром с ясного неба.





И это нужно срочно исправлять. Иначе с беларуского полигона в Россию попадут и новые антидемократические вещи. В этом можно не сомневаться.





Избиению протестующих и жестоким приговорам демонстрантам в Москве предшествовали аналогичные вещи в Беларуси. Вседозволенности силовых структур в России разве не предшествовали аналогичные процессы в Беларуси?! Миф о якобы сильной поддержке населением России Владимира Путина сначала “обкатали «на беларуской почве с известным» всенародноизбранным”.





В конце концов и западным санкциям относительно путинской России предшествовали такие же санкции относительно лукашенковской Беларуси.