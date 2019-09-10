Украинец почти 15 лет шпионил в пользу Беларуси

Гражданин Украины признался, будто почти 15 лет шпионил на белорусские спецслужбы. Его дело расследовало управление Службы безопасности Украины в Волынской области и направило в суд, сообщает "Радио Свобода"





Александру Ч. грозит от 12 до 15 лет заключения.





Следствие обвиняет мужчину в государственной измене, учинённой намеренно во вред государственной и информационной безопасности Украины.









В материалах дела говорится, что в конце лета 2004 года Александр Ч. дал устное и письменное согласие начальнику отдела разведки Пинского пограничного отряда "Речица" о конфиденциальном сотрудничестве. Он якобы должен был передавать белорусской стороне информацию о системе безопасности государственной границы и личном составе подразделений на пограничных участках в Ратновском и Дубровицком районах Волынской области. Передача информации велась по мобильному телефону. Сотрудничество с белорусскими пограничниками он продолжал до своего обращения в СБУ.





Кстати, ранее украинцев, которые добровольно признавались в работе на иностранные спецслужбы, от уголовной ответственности лишали. Однако это уже пятый случай, когда при подобном признании гражданину Украины грозит реальный тюремный срок.