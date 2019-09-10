Елене Анисим придется бороться за мандат с начальником милиции. Кому назначат победу на этот раз?
Председатель Общества белорусского языка (ТБМ; Таварыства беларускай мовы) Елена Анисим пытается переизбраться в депутаты Палаты представителей по Столбцовскому округу №70.
Кто на сей раз окажется ее основным соперником? Известно, что, кроме Анисим, зарегистрировано еще три инициативных группы по сбору подписей.
Самая представительная должность у Ивана Мамайко. Он начальник отдела внутренних дел Столбцовского райисполкома.
В парламент обычно попадают несколько милицейских начальников, но все же областного или республиканского уровня.
Иван Мамайко
Кроме того, баллотируются 26-летний минчанин, сотрудник «Лукойла», и 40-летний предприниматель, завсегдатай столбцовских выборов.
В ходе предыдущих парламентских выборов кандидат от «вертикали», директор Несвижского колледжа, сняла свою кандидатуру, сославшись на проблемы со здоровьем.
В результате у Анисим фактически не осталось соперников, ей насчитали 41% голосов.
Источник: nn.by
17:30 10/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».