Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Елене Анисим придется бороться за мандат с начальником милиции. Кому назначат победу на этот раз?

Председатель Общества белорусского языка (ТБМ; Таварыства беларускай мовы) Елена Анисим пытается переизбраться в депутаты Палаты представителей по Столбцовскому округу №70.

Елене Анисим придется бороться за мандат с начальником милиции. Кому назначат победу на этот раз?
Кто на сей раз окажется ее основным соперником? Известно, что, кроме Анисим, зарегистрировано еще три инициативных группы по сбору подписей.

Самая представительная должность у Ивана Мамайко. Он начальник отдела внутренних дел Столбцовского райисполкома.

В парламент обычно попадают несколько милицейских начальников, но все же областного или республиканского уровня.

Иван Мамайко

Кроме того, баллотируются 26-летний минчанин, сотрудник «Лукойла», и 40-летний предприниматель, завсегдатай столбцовских выборов.

В ходе предыдущих парламентских выборов кандидат от «вертикали», директор Несвижского колледжа, сняла свою кандидатуру, сославшись на проблемы со здоровьем. 

В результате у Анисим фактически не осталось соперников, ей насчитали 41% голосов.
Источник: nn.by
Поделиться
Последние известия





Блоги
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам
Владимир Подгол
Рейтинг президентской лжи и страха
Игорь Драко
Письмо из Беларуси старшему брату в Москву


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru