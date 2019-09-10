Кто на сей раз окажется ее основным соперником? Известно, что, кроме Анисим, зарегистрировано еще три инициативных группы по сбору подписей.





Самая представительная должность у Ивана Мамайко. Он начальник отдела внутренних дел Столбцовского райисполкома.





В парламент обычно попадают несколько милицейских начальников, но все же областного или республиканского уровня.





Иван Мамайко





Кроме того, баллотируются 26-летний минчанин, сотрудник «Лукойла», и 40-летний предприниматель, завсегдатай столбцовских выборов.





В ходе предыдущих парламентских выборов кандидат от «вертикали», директор Несвижского колледжа, сняла свою кандидатуру, сославшись на проблемы со здоровьем.





В результате у Анисим фактически не осталось соперников, ей насчитали 41% голосов.