Официальная версия: Патрушев обсуждал с Лукашенко борьбу с терроризмом
Александр Лукашенко встретился 10 сентября с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, который находится в Минске с двухдневным (!) визитом.
Как передает госканал СТВ, стороны встретились прежде всего чтобы "сверить часы и обсудить некоторые детали дальнейшего развития белорусско-российских отношений".
На встрече стороны обсуждали обстановку, которая складывается в регионе, и как реагировать на новые вызовы и угрозы в сфере безопасности.
Николай Патрушев привел несколько примеров. Так, в начале 2000-х Соединенные Штаты вышли из Договора об ограничении систем ПРО, и эти вооружения появились в Румынии. А в 2019 году США покинули и Договор о ракетах малой и средней дальности.
При этом в США заявляют, что могут разместить эти вооружения на Востоке.
Отдельное внимание во время переговоров уделили борьбе с терроризмом и объединению усилий в противостоянии этой угрозе.
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России: "Мы говорили о новых вызовах и угрозах, о терроризме. Здесь у вас прошла серьезная конференция, и президент Беларуси Лукашенко сделал очень важные заявления.
Мы солидируемся с ними, нужно объединять усилия в борьбе с этой угрозой. И очень важно, чтобы ни одно государство не оказывало поддержку террористическим организациям и не использовало эти организации в какой-то момент в своих интересах".
17:23 10/09/2019
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