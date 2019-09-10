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Официальная версия: Патрушев обсуждал с Лукашенко борьбу с терроризмом

Александр Лукашенко встретился 10 сентября с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, который находится в Минске с двухдневным (!) визитом.

Как передает госканал СТВ, стороны встретились прежде всего чтобы "сверить часы и обсудить некоторые детали дальнейшего развития белорусско-российских отношений". 

На встрече стороны обсуждали обстановку, которая складывается в регионе, и как реагировать на новые вызовы и угрозы в сфере безопасности.

Николай Патрушев привел несколько примеров. Так, в начале 2000-х Соединенные Штаты вышли из Договора об ограничении систем ПРО, и эти вооружения появились в Румынии. А в 2019 году США покинули и Договор о ракетах малой и средней дальности.


При этом в США заявляют, что могут разместить эти вооружения на Востоке. 

Отдельное внимание во время переговоров уделили борьбе с терроризмом и объединению усилий в противостоянии этой угрозе.

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России: "Мы говорили о новых вызовах и угрозах, о терроризме. Здесь у вас прошла серьезная конференция, и президент Беларуси Лукашенко сделал очень важные заявления.

Мы солидируемся с ними, нужно объединять усилия в борьбе с этой угрозой. И очень важно, чтобы ни одно государство не оказывало поддержку террористическим организациям и не использовало эти организации в какой-то момент в своих интересах".
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