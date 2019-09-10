Российский премьер пожаловался на непростые отношения России с ЕС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев охарактеризовал нынешние отношения Москвы и Брюсселя как непростые.
"Если говорить об отношениях России с Европейским союзом, то они сейчас на нуле. Мы, конечно, можем и без них прожить, в двустороннем порядке развиваем отношения в том числе с нашими друзьями из Словении, с большим количеством других европейских стран, но это ненормально", - заявил журналистам глава российского правительства.
Он отметил позицию Словении, которая выступает за нормализацию отношений Россия – Евросоюз. Переговоры Медведева со словенским коллегой Марьяном Шарецем прошли во вторник в Москве.
"Будем ждать изменения ситуации, рассчитываем на то, что рано или поздно атмосфера изменится", - уверен премьер-министр РФ.
Напомним, отношения России и стран Запада ухудшились после оккупации Россией украинского Крыма в марте 2014 года.
ЕС ввел в отношении России санкции, Москва ответила тем же, подчеркнув, что такие методы контрпродуктивны.
Источник: sputnik.by
17:09 10/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».