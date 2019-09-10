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Российский премьер пожаловался на непростые отношения России с ЕС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев охарактеризовал нынешние отношения Москвы и Брюсселя как непростые.

"Если говорить об отношениях России с Европейским союзом, то они сейчас на нуле. Мы, конечно, можем и без них прожить, в двустороннем порядке развиваем отношения в том числе с нашими друзьями из Словении, с большим количеством других европейских стран, но это ненормально", - заявил журналистам глава российского правительства.

Он отметил позицию Словении, которая выступает за нормализацию отношений Россия – Евросоюз. Переговоры Медведева со словенским коллегой Марьяном Шарецем прошли во вторник в Москве.

"Будем ждать изменения ситуации, рассчитываем на то, что рано или поздно атмосфера изменится", - уверен премьер-министр РФ.



Напомним, отношения России и стран Запада ухудшились после оккупации Россией украинского Крыма в марте 2014 года. 

ЕС ввел в отношении России санкции, Москва ответила тем же, подчеркнув, что такие методы контрпродуктивны. 
Источник: sputnik.by
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