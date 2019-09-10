Алесин: Лукашенко отбивается яростно









О вероятных целях визита Патрушева "Белорусскому партизану" рассказал военный обозреватель Александр Алесин.









- Крах договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) – это, прежде всего, ракеты европейского базирования. Ситуация непосредственно коснется Беларуси, если США разместят такое оружие в Западной Европе.





Лукашенко уже намекал: если в Польше появятся ракеты средней и меньшей дальности, то Беларуси с Россией придется принимать ответные меры. Ситуация не поддается прогнозу: США пока не планируют размещать такое оружие в Польше.





Но недавно США провели испытания запрещенной договором РСМД крылатой ракеты "Томагавк" с сухопутной пусковой установки. Эксперты отмечают, что аналогичная установка располагается недалеко от польского города Слупска.





Это универсальная пусковая установка К41, которая как бы перенесена с корабля на сушу; если это так, то она приспособлена для запуска целого ряда ракет: и противоракеты СН-3, и ракеты "Томагавк", и противоракетные ракеты "Гарпун".





Во время споров вокруг договора РСМД россияне указывали США и говорили: вы нарушаете договор РСМД, разместив в Польше эту пусковую установку, потому что при изменении программного обеспечения и ряда настроек она может быть приспособлена для запуска крылатых ракет "Томагавк", которые раньше были запрещены.





Раз США провели испытания, не исключено, что такие ракеты могут появиться на территории Польши, что резко меняет ситуацию в регионе и потребует в перспективе ответных действий России и Беларуси.





Думаю, Лукашенко будет очень трудно отказаться от размещения в Беларуси российских ракетных вооружений. Путин дал указание, а Шойгу продублировал – поставить ракеты "Калибр" на колеса, то есть разместить их на сухопутной мобильной пусковой установке.





Гипотетически возможна ситуация, когда в ответ на действия США, которые Россия расценит как переход определенной черты, в Беларуси могут появиться сухопутные установки ракет "Калибр" различной дальностью полета: 1300 километров или 2500 (с обычной боеголовкой), 3600 – с ядерной боеголовкой.









Истинных цифр мы не знаем, ясно одно: и Беларусь пойдет на нарушение договора РСМД, хотя Лукашенко и говорит, что не собирается выходить из договора.





Но Лукашенко сказал "пока" и "если" - оговорить все особенности и условия и приехал в Минск Николай Патрушев, я думаю.





Вопрос слишком серьезный, который коренным образом меняет геополитическую и военно-стратегическую ситуацию в нашем регионе. Это первая и самая главная угроза.





- Какие еще существуют угрозы, которые могут стать предметом переговоров Лукашенко и Патрушева?





- Польша добивается статуса самого верного и большого союзника Соединенных Штатов в Европе и собирается просить (и уже просит), чтобы США разместили еще больший воинский контингент. И уже просит, что, если США будут выводить свои войска из Германии, привезите к нам в Польшу.





В таком случае резко изменится соотношение сил в регионе по сухопутным войскам: и бронетанковые части, и мотопехота, и, возможно, даже новые средства огневого поражения.





Мы уже знаем, что Польша закупила оперативно-тактических комплексов средней дальности Симарс (56 пусковых установок), и значительная часть территории Беларуси накрывается этими ракетами.





Думаю, именно названные угрозы, которые пока не наступили, но могут наступить, и являются предметом переговоров. Вроде как Россия и США и пытаются говорить, но друг друга не слышат: каждая сторона пытается больнее наступить на мозоль.





Ситуация ухудшается – как в сфере ракет средней и меньшей дальности, так и в области накопления сухопутных сил США и других стран НАТО.









Польша запускает очень амбициозную программу перевооружения, согласно которой собирается закупать в США и самолеты-невидимки F-35, которые способны решать задачи если и не стратегические, то оперативно-тактического плана. То есть, очень серьезная угроза и для Беларуси тоже.





В данном случае встает проблема перевооружения белорусской ПВО комплексами, способными поражать самолеты, изготовленные по технологии "стелз". На вооружении у нас пока отсталые С-300 образца 1982 года. И этот вопрос может обсуждаться на встрече.





Настолько крупные вопросы, что два дня – это не много.





- То есть, Беларусь потихоньку будет превращаться в плацдарм для российских вооружений?





- Мы так сказать не можем. Стороны должны разработать дорожную карту, которая вступит в действие при получении отмашки. Но пока мы не можем сказать, что Беларусь превращается в плацдарм для российских вооружений – пока подготавливается все необходимое.





Конечно, Лукашенко хочет этого меньше всего. Но на него оказывается двойное давление: поляки с американцами – с одной стороны, с другой – россияне толкают его. И Лукашенко будет очень трудно устоять.





Хотя, повторюсь, ему этого хочется меньше всего, особенно в свете инициативы "Хельсинки-2", которую лоббирует официальный Минск.









Лукашенко отбивается яростно, но, если США и Россия продолжат эскалацию отношений, Беларусь будет втянута автоматически в жернова.