Макей встретился с новым главой Представительства ЕС в Беларуси

Макей принял у Шубеля копии верительных грамот и обсудил с новым послом состояние и перспективы отношений Беларуси и ЕС. В беседе были затронуты вопросы об упрощении визовых процедур, финансовой помощи со стороны ЕС, организации мероприятий по линии "Восточного партнерства", сообщает МИД.





Кроме того Владимир Макей подчеркнул, что в диалоге между Минском и Брюсселем есть значительные достижения, а также выразил надежду, что обновление руководства ЕС и формирование нового состава Еврокомиссии будут содействовать прогрессу в заключении нового соглашения Беларусь — ЕС.

Ранее Дирк Шубель возглавлял управление Европейской службы внешних действий в России, а также руководил отделом двусторонних отношений со странами Восточного партнерства Европейской службы внешних действий.