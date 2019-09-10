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Макей встретился с новым главой Представительства ЕС в Беларуси

Министр иностранных дел Владимир Макей 10 сентября провел встречу с новым руководителем Представительства ЕС в Беларуси Дирком Шубелем.

Макей принял у Шубеля копии верительных грамот и обсудил с новым послом состояние и перспективы отношений Беларуси и ЕС. В беседе были затронуты вопросы об упрощении визовых процедур, финансовой помощи со стороны ЕС, организации мероприятий по линии "Восточного партнерства", сообщает МИД.

 
Кроме того Владимир Макей подчеркнул, что в диалоге между Минском и Брюсселем есть значительные достижения, а также выразил надежду, что обновление руководства ЕС и формирование нового состава Еврокомиссии будут содействовать прогрессу в заключении нового соглашения Беларусь — ЕС.
 
Ранее Дирк Шубель возглавлял управление Европейской службы внешних действий в России, а также руководил отделом двусторонних отношений со странами Восточного партнерства Европейской службы внешних действий.
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