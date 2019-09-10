Секретарю Совбеза РФ Лукашенко подарил... досье на него

"Есть ряд вопросов, которые мы просто должны обсудить с Вами. Они очень важны для дальнейшей нашей работы в белорусско-российских отношениях, - сказал Лукашенко. - Думаю, нам с Вами есть о чем поговорить, тем более что недавно премьеры встречались в Москве по разработке и реализации договора о "союзном государстве".





Мы пытаемся выйти на то, на что можем на данном этапе. Но благо, что мы с Владимиром Владимировичем (Путиным. - Прим.) в Питере четко ответили на все вопросы и поставили задачи правительствам, в каком направлении нам здесь предстоит двигаться".



Он отметил, что в визите Николая Патрушева в Минск нет никакой чрезвычайщины. Его поездка была давно запланированной, хоть некоторые СМИ и занимаются, по его словам, конспирологией на этой почве.

"Он (визит. - Прим.) будет весьма полезен для дальнейшего движения в белорусско-российских отношениях. Чрезвычайщины быть не может, потому что, несмотря на ряд вопросов, даже чувствительных, дай Бог, чтобы другие государства имели друг с другом такие отношения, которые имеют сегодня Беларусь и Россия, - заявил он. - Поэтому здесь никакой конспирологии даже быть не может".

Секретарь Совета безопасности РФ подтвердил слова Лукашенко: его визит в Минск и встреча с главой Беларуси - запланированные мероприятия.

"Ничего сверхъестественного нет. Самое главное, что работа советов безопасности, действительно, ведется на плановой основе, эффективно, продуктивно. Я убежден, что так будет и дальше", - подчеркнул Николай Патрушев.

Лукашенко во время встречи преподнес Николаю Патрушеву подарок, связанный с его службой на территории Беларуси во времена СССР:

"Я решил Вам подарить Ваше досье о Вашей службе и работе в Беларуси в свое время. Я понимаю, что Вы цените те годы. Адреса, пароли, явки - все здесь. Но удивительно: косяков никаких не замечено в те годы, поэтому и стали большим человеком".











