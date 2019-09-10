"Думаю, нам с Вами есть о чем поговорить, тем более что недавно премьеры встречались в Москве по разработке и реализации договора о союзном государстве. Мы пытаемся выйти на то, на что можем на данном этапе. Но хорошо, что мы с Владимиром Владимировичем в Питере четко ответили на все вопросы и поставили задачи правительствам, в каком направлении нам тут перед стоит двигаться", — отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что в визите Патрушева нет никакой "чрезвычайщины", но он будет полезным "для дальнейшего движения в белорусско-российских отношениях".

"Чрезвычайщины быть не может, потому что, несмотря на ряд вопросов, даже чувствительных, дай бог, чтобы другие государства имели друг с другом такие отношения, которые имеют сегодня Беларусь и Россия, — заявил Лукашенко. — Поэтому здесь никакой конспирологии даже быть не может".





В свою очередь Патрушев добавил, что работа российского и белорусского советов безопасности ведется "на плановой основе", эффективно и продуктивно.

"Я уверен, что так будет и дальше", — резюмировал российский чиновник.

Во время встречи Лукашенко презентовал Патрушеву подарок — досье о службе и работе российского чиновника в Беларуси во времена Советского Союза.

"Адреса, пароли, явки — все здесь. Но странно: "косяков" никаких не замечено в те годы, поэтому и стали великим человеком", — добавил руководитель государства.