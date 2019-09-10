Станислав Шушкевич: В Академии наук меня лишили всех выплат

– Я не могу заниматься экспериментальной физикой, но я все равно занимаюсь наукой – политологией, регулярно публикуюсь, – рассказывает "Белорусскому партизану" Станислав Шушкевич. – И если я опубликовал свою книжку, это не значит, что там только мемуары, там есть много и научных положений.





Как и полагается, я предоставил ежегодный научный отчет, но в Академии снова сочли невозможным выплачивать мне членкоровские. Это все началось еще при Александре Войтовиче, когда он возглавлял Академию наук. Угодничая перед Александром Лукашенко, он впервые меня лишил этих самых выплат.





Войтович решил, что я отошел от науки. Когда Войтовича пригласят преподавать в Кембридж, Гарвард или в Йельский университет, как меня приглашают, тогда я смогу с ним говорить на равных. А так я его просто презираю за его подобный поступок.





Когда это случилось, я неплохо зарабатывал за рубежом, и для меня сумма членкоровских выплат была не очень существенной. Я получал несоизмеримо больше. Сегодня я с Войтовичем не хочу выяснять отношений на эту тему. Все, что думаю по этому поводу, я написал в своей книге.





После Войтовича подобные шали делали и остальные руководители Академии наук. Ведь Академия наук у нас подчиняется президенту, и там не избирают академиков, а назначают. И когда на Общем собрании я слышу, как сельхозакадемики говорят: к нам приедет Лукашенко и скажет, чем надо заниматься, мне не очень хочется иметь с ними дело...





Сегодня говорят, что я не занимаюсь наукой. Но мое имя есть на сайте Академии наук. Меня не могут просто так исключить и выбросить. Я лишь сам в любой момент могу выйти из состава Академии. Если захочу.





Но пока отношения с Академией наук у меня как-то совсем не складываются. Они даже постеснялись мне вручить юбилейную медаль! Пригласили меня ее получить отдельно, видимо, чтобы на них никто косо не смотрел. Так я от этой медали отказался вовсе.





Членкоровские выплаты, кстати, не такие уже и большие – около 400 рублей. Но к моей никчемной пенсии это была бы неплохая прибавка. Я сегодня получаю пенсию чисто по возрасту, у меня нет надбавок за то, что я занимал высокую должность, являлся лауреатом Государственной премии.





Чтобы получить все эти прибавки к пенсии, нужно пройти через многие комиссии, которые просто не могут не угодить Лукашенко. Поэтому у меня такая невысокая пенсия...