Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Что пытаются скрыть от граждан на посвященных выборам совещаниях?

В Могилеве и Витебске 10 сентября проходит совещания с участием руководства ЦИК, представителей облисполкома, председателей территориальных и окружных избирательных комиссий.

Глядя на состав участников этих совещаний, речь скорее всего на них будет вестись об организации избирательного процесса по выборам депутатов Палаты представителей.

Долгосрочный наблюдатель кампании "Правозащитники за свободные выборы" Алексей Колчин попытался попасть на это полусекретное совещание и вот что из этого вышло:

"Секретарь областной комиссии Людмила Макаренко сообщила, что совещание проводит облисполком, однако позволила пройти в зал заседаний. На входе в зал происходила регистрация присутствующих. Сначала пропускать не желали, говорили что допуск только через областную комиссию. Я сослался на Макаренко и меня пропустили. Но за 5 минут до начала заседания подошел сотрудник отдела организационно-кадровой работы облисполкома Дмитрий Тимофеенко и попросил покинуть зал. Мол, это не заседание ОИК, а совещание облисполкома и присутствие наблюдателей не предусмотрено", - рассказывает Алексей Колчин.

Похожая картина складывается и в Витебске, где на совещание с участием секретаря ЦИК Елены Дмухайло также не допустили наблюдателей.


"Пропуск строго по спискам, составленным облисполкомом. Мероприятие полностью закрыто и от наблюдателей, и от других членов комиссий, в том числе, областной. Мы трижды вызывали Дмухайло. Со второго этажа Елена Николаевна не спустилась", - комментирует наблюдатель Ирина Третьякова.

Поскольку такого рода мероприятие проходит в рамках подготовки к проведению выборов, которое проводит Центральная комиссия совместно с исполнительными властями, правильно, чтобы оно проходило открыто и гласно, с участием представителей общественности, в соответствии с принципом гласности, указанным, скажем, в ст.3 "Закона о местном управлении и самоуправлении в РБ».

"Да, это не заседание избирательных комиссий, на которых имеет право присутствовать наблюдатель, но мы, как представители общественности, можем присутствовать на этом совещании. Тем более, если оно посвящено выборам, а все, что касается выборов должно быть гласным и открытым. Иначе могут возникнуть подозрения, что властям есть что от нас скрывать", - комментирует события юрист Валентин Стефанович.
Источник: spring96.org
Поделиться
Последние известия





Блоги
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам
Владимир Подгол
Рейтинг президентской лжи и страха
Игорь Драко
Письмо из Беларуси старшему брату в Москву
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru