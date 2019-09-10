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Операция легализация: как Россия готовится ввести "миротворцев" в Украину и при чем здесь Беларусь

Идея введения миротворческого контингента на восток Украины обсуждается уже давно. Но из-за желания РФ легализировать своих военных на востоке Украины, просто надев на них "голубые каски", процесс постоянно тормозится.

Операция легализация: как Россия готовится ввести "миротворцев" в Украину и при чем здесь Беларусь
И вместо разблокирования этого вопроса РФ отрабатывает возможные сценарии захвата суверенных территорий других государств. В том числе, и сценарии эскалации конфликта в Украине и полномасштабной войны с НАТО. 

По другому нельзя трактовать бесконечные военные учения РФ, в том числе вместе с Беларусью и прочими союзниками, которые ориентированы якобы на "борьбу с терроризмом". Под прикрытием этой задачи реально отрабатываются широкомасштабные наступательные операции – в том числе с элементами подавления недовольства и протеста местного мирного населения. 

В качестве примера можно вспомнить недавние учения "Защитники дружбы-2019", в которых с помощью белорусских, российских и даже египетских (!) десантников зачем-то лихо захватывался аэродром противника. Подобно тому, как в 2014 году РФ хотела с использованием аэродромов в Донецке, Луганске и других областях Украины осуществить свой "блиц-криг". К несчастью для россиян, тогда украинцы отбились.

Под "антитеррористическим соусом" подаются и стратегические учения "Щит Союза-2019", которые официально пройдут с 13 по 19 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области РФ. 


Но одного "Щита" в сентябре России показалось мало, поэтому к ним добавили в том же месяце и масштабные учения "Центр-2019", которые, по словам министра обороны РФ Шойгу, "не направлены против других стран", а направлены против неких "условных государств, способствующих распространению терроризма". 

На этих учениях будет собрана огромная общевойсковая группировка из почти 130 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц техники и вооружения, около 600 самолетов и вертолетов и 15 кораблей из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана. 

Одновременно фиксируется небывалая активность полетов самолетов-разведчиков РФ вдоль государственной границы Украины. 

При этом штатный провокатор спецслужб Кремля, некто "директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии" Семен Багдасаров уже открыто призывает оккупировать Украину – прямой вооруженной агрессией России. 

На этом агрессивном фоне о реальной военной опасности экономически и социально агонизирующей, но предельно милитаристской России криком кричат объективно думающие россияне. Они не хотят часть своей жизни провести в окопах или же навечно остаться в полях Украины ради пресловутого "русского мира". 

Поэтому вся эта "террористическо-антитеррористическая" направленность военных учений Путина и Шойгу очень напоминает скоординированные действия по дезинформации реального противника. И вполне может быстро превратиться в очередную военную авантюру путинской России, о чем свидетельствует вооруженное российское нападение на украинский Крым в феврале 2014 года. 

Тут уместно вспомнить о многочисленных (но, к счастью, пока безуспешных) псевдомиротворческих потугах РФ для прекращения конфликта в Украине. На деле они реально призваны лишь легализовать результаты российской агрессии.  

Киевское руководство распознало "волка в овечьей шкуре" - то есть фальшивых "миротворцев" РФ, Беларуси и прочих участников пророссийской военно-политической организации ОДКБ. Хотя в России не теряют надежды продавить свой вариант "миротворчества" (в том числе, и под прикрытием ООН), для чего проводятся "антитеррористические" конференции. 

Собственно, на это и была направлена международная конференция в Минске"Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий". 

Суть конференции понятна – создание дымовой завесы  для защиты реального государственного терроризма РФ. А также создание предпосылок для проведения российской внешней политики в постсоветских странах. 


В этих условиях интересно, как текущую ситуацию понимают в международных организациях, прежде всего в ООН. Ни для кого не секрет, что после оккупации Россией части территории Украины (в Крыму и на востоке Украины) международное право находится в перманентном кризисе. 

А вместе с кризисом системы международного права возникла и проблема кризиса исполнительных механизмов реализации международного права. Прежде всего, речь идет об ООН и ОБСЕ.

Неэффективность политики ООН объясняется, в том числе, возможностями российских функционеров в руководстве структур ООН, которые влияют и постоянно саботируют усилия, направленные на обуздание российской агрессии и государственного терроризма.
   
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш понимает эту ситуацию и находится в постоянном поиске способов придать своей организации хоть какую-то актуальность и восстановить авторитет. Однако для этого выбраны довольно сомнительные методы. 

Например, в июне 2017 года (то есть, уже после разоблачения российской агрессии против Украины Генеральной Ассамблеей ООН) на должность заместителя генерального секретаря ООН и одновременно руководителя нового контртеррористического управления ООН назначен российский дипломат с крепкими многолетними связями со спецслужбами РФ Владимир Воронков

То есть, высокопоставленный представитель государства, которое практикует государственный терроризм и гибридные агрессии на международном уровне, возглавляет контртеррористическое управление ООН, организовывает "антитеррористические" конференции ООН (как в данном случае в Минске).

Как говорится, деньги не пахнут. Недавно это позорное явление можно было наблюдать в Европе – когда Россию вернули в Совет Европы фактически за взятку в виде взносов. Теперь этот вирус добрался и до ООН. 

К чести генерального секретаря ООН, он видимо почувствовал явный пророссийский душок от "контртеррористического" мероприятия и избежал своего  присутствия в Минске – туда он отправил своего заместителя (и одновременно инициатора конференции) Воронкова. 


Хотя анонсировался приезд именно Гутерриша. Но генсек не стал участвовать в формальных заседаниях и слушать пустые речи, которые, в лучшем случае, бесполезны для международной безопасности. И поэтому российская инициатива о российских "миротворцах" ОДКБ под эгидой ООН для Украины не получила такой желанной для Кремля международной легитимизации.
Вадим Запольский, для "Белорусского партизана"
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