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Бывшие узники Кремля Сенцов и Кольченко дают первую пресс-конференцию после освобождения

10 сентября в Киеве бывшие политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко проводят первую после освобождения пресс-конференцию.

Ее транслирует "Радіо Свобода
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