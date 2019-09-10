Бывшие узники Кремля Сенцов и Кольченко дают первую пресс-конференцию после освобождения
10 сентября в Киеве бывшие политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко проводят первую после освобождения пресс-конференцию.
12:09 10/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».