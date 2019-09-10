Палата для "мисс"

Кто-то, как Дмитрий Растаев, отреагировал на случившееся в игривом стиле, кто-то, как Андрей Дмитриев – с навевающей скуку серьезностью. Лидер «Говори правду» выступил в формате опытного лектора: «Парламент – место, где собираются люди, которые имеют разное понимание того, что нужно делать и исправлять, и которые могут отстаивать позиции своих избирателей».





Это не всегда так даже в странах, где демократия прижилась, дала всходы и плоды. А к нашим нивам данное определение вообще никакого отношения не имеет.









Сомнения Дмитриева, что Василевич обретет статус депутата, выглядят непристойно наивными для политика, практикующего в Беларуси уже много лет. Уж руководителю «Говори правду» должно быть хорошо известно, кто и как попадал в палату представителей с момента ее создания.





Едва ли Василевич пошевелила бы изящным пальчиком в плане выдвижения, если бы на то не было воли свыше. А коли таковая имеется, то препятствий вхождению Марии в палату нет.





Фото из инстаграма Марии Василевич





На самом деле, решение ввести «Мисс Беларусь» в законодательный орган выглядит концептуальненько. Поскольку палата представителей выполняет чисто декоративные функции, то с эстетической точки зрения Василевич там будет куда уместнее, чем какой-нибудь угрюмый хозяйственник.





Мария полностью соответствует основному требованию, предъявляемому к депутатам – она девушка послушная. Скажут «в колхоз» – значит, готова в колхоз, скажут «на хоккей» – будет, как штык, на хоккее. Плюс на Василевич посмотреть всяко приятнее, чем на какого-нибудь морщинистого дядьку. Красота и кротость – вполне достаточные основания, чтобы стать идеальным кандидатом на роль депутата.





Кстати, и европейский опыт на сей счет имеется. Встречайте: Мария (Мара) Карфанья.









Шалун Сильвио Берлускони лет 10 назад назначил участницу (даже не победительницу!) конкурса «Мисс Италия» министром равных возможностей. Сейчас Мара Карфанья является вице-спикером палаты депутатов и претендует на пост лидера партии «Вперед, Италия!». Чем наша Маша хуже ихней?





Еще одна из многочисленных протеже Берлускони – Барбара Матера – неоднократно избиралась в Европарламент и даже заняла там пост заместителя председателя комитета по правам женщин и гендерному равенству. А ведь стартовала опять же с участия в «Мисс Италия».









Так что, и властям Беларуси нет смысла ограничиваться одной Василевич. Опять же квоту в 30% мест, которая стандартно отводится женщинам в нижней палате, надо кем-то заполнять. Почему бы не участницами «арбузного батальона»?





Палата для «Мисс Беларусь», «Мисс Весна» и просто красивых девушек готова!