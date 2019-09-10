Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Палата для "мисс"

Неделя началась вполне себе пикантно: "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич объявила о намерении баллотироваться в депутаты, что повлекло за собой цунами комментариев.

Палата для "мисс"
Кто-то, как Дмитрий Растаев, отреагировал на случившееся в игривом стиле, кто-то, как Андрей Дмитриев – с навевающей скуку серьезностью. Лидер «Говори правду» выступил в формате опытного лектора: «Парламент – место, где собираются люди, которые имеют разное понимание того, что нужно делать и исправлять, и которые могут отстаивать позиции своих избирателей».

Это не всегда так даже в странах, где демократия прижилась, дала всходы и плоды. А к нашим нивам данное определение вообще никакого отношения не имеет.


Сомнения Дмитриева, что Василевич обретет статус депутата, выглядят непристойно наивными для политика, практикующего в Беларуси уже много лет. Уж руководителю «Говори правду» должно быть хорошо известно, кто и как попадал в палату представителей с момента ее создания.

Едва ли Василевич пошевелила бы изящным пальчиком в плане выдвижения, если бы на то не было воли свыше. А коли таковая имеется, то препятствий вхождению Марии в палату нет.

Фото из инстаграма Марии Василевич

На самом деле, решение ввести «Мисс Беларусь» в законодательный орган выглядит концептуальненько. Поскольку палата представителей выполняет чисто декоративные функции, то с эстетической точки зрения Василевич там будет куда уместнее, чем какой-нибудь угрюмый хозяйственник.

Мария полностью соответствует основному требованию, предъявляемому к депутатам – она девушка послушная. Скажут «в колхоз» – значит, готова в колхоз, скажут «на хоккей» – будет, как штык, на хоккее. Плюс на Василевич посмотреть всяко приятнее, чем на какого-нибудь морщинистого дядьку. Красота и кротость – вполне достаточные основания, чтобы стать идеальным кандидатом на роль депутата.

Кстати, и европейский опыт на сей счет имеется. Встречайте: Мария (Мара) Карфанья.


Шалун Сильвио Берлускони лет 10 назад назначил участницу (даже не победительницу!) конкурса «Мисс Италия» министром равных возможностей. Сейчас Мара Карфанья является вице-спикером палаты депутатов и претендует на пост лидера партии «Вперед, Италия!». Чем наша Маша хуже ихней?

Еще одна из многочисленных протеже Берлускони – Барбара Матера – неоднократно избиралась в Европарламент и даже заняла там пост заместителя председателя комитета по правам женщин и гендерному равенству. А ведь стартовала опять же с участия в «Мисс Италия».


Так что, и властям Беларуси нет смысла ограничиваться одной Василевич. Опять же квоту в 30% мест, которая стандартно отводится женщинам в нижней палате, надо кем-то заполнять. Почему бы не участницами «арбузного батальона»?

Палата для «Мисс Беларусь», «Мисс Весна» и просто красивых девушек готова!
Источник: Ян Буян, gazetaby.com
Поделиться
Последние известия





Блоги
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам
Владимир Подгол
Рейтинг президентской лжи и страха
Игорь Драко
Письмо из Беларуси старшему брату в Москву
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru