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Не служба протокола: "мисс" Василевич официально работает на БТ

Стало известно официальное место работы спутницы Лукашенко Марии Василевич


Одной из самых молодых кандидатов в депутаты может стать 22-летняя минчанка, «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич.

Какое же место работы она указала при подаче документов?

Как оказалось, Василевич работает на Белтелерадиокомпании. Ее должность звучит так: «редактор отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра».
Источник: nn.by
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