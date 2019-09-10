



Одной из самых молодых кандидатов в депутаты может стать 22-летняя минчанка, «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич.





Какое же место работы она указала при подаче документов?





Как оказалось, Василевич работает на Белтелерадиокомпании. Ее должность звучит так: «редактор отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра».



