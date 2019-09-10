Не служба протокола: "мисс" Василевич официально работает на БТ
Стало известно официальное место работы спутницы Лукашенко Марии Василевич
Одной из самых молодых кандидатов в депутаты может стать 22-летняя минчанка, «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич.
Какое же место работы она указала при подаче документов?
Как оказалось, Василевич работает на Белтелерадиокомпании. Ее должность звучит так: «редактор отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра».
Источник: nn.by
10:01 10/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».