«Для участия в голосовании граждан Беларуси, находящихся на территории Российской Федерации, образованы три участка для голосования — в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде», — рассказали в пресс-службе посольства.





Так, в Москве участок для голосования для граждан Беларуси расположен по адресу ул.Маросейка, 17/6 (строение3). В Санкт-Петербурге помещение для голосования расположено на ул.Бонч-Бруевича, 3. В Калининграде избирательный участок расположен по адресу улица Дмитрия Донского, 35а.



