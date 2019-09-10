Избирательные участки по выборам в парламент Беларуси созданы в трёх городах России
В России уже образовано три избирательных участка по выборам в Палату представителей Национального собрания для граждан Беларуси находящимся на территории братского государства. Об этом рассказали в пресс-службе посольства Беларуси в России, — сообщает БелТА.
«Для участия в голосовании граждан Беларуси, находящихся на территории Российской Федерации, образованы три участка для голосования — в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде», — рассказали в пресс-службе посольства.
Так, в Москве участок для голосования для граждан Беларуси расположен по адресу ул.Маросейка, 17/6 (строение3). В Санкт-Петербурге помещение для голосования расположено на ул.Бонч-Бруевича, 3. В Калининграде избирательный участок расположен по адресу улица Дмитрия Донского, 35а.
09:25 10/09/2019
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