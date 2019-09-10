Красота - страшная сила. Трамп похвастался своей прической

Дональд Трамп

Фото: Joshua Roberts / Reuters





Выступая перед своими сторонниками, Трамп пожалел о том, что площадке для мероприятия недостаточно большая, так как у него «огромная аудитория». Он заявил, что ради выступления в более удобном месте был готов даже стоять под дождем и промочить свои волосы, пишет Лента.ру.





«Это мои волосы. Может быть, они не очень, но я скажу, что они лучше, чем у большинства моих друзей того же возраста», — заявил американский президент.





В июне Дональд Трамп сменил прическу и удивил американцев. В преддверии государственного визита в Великобританию его заметили с новой стрижкой: волосы президента были зачесаны назад.





Внешность американского лидера нередко вызывает насмешки как у его соотечественников, так и за рубежом. Чаще всего высмеивают необычную прическу президента, которой он тщательно скрывает лысину. Кроме того, в сети не перестают обсуждать цвет кожи Трампа.



