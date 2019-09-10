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БДИПЧ ОБСЕ готово направить более 400 наблюдателей на выборы в Беларуси

Оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) рекомендовалa провести наблюдение за парламентскими выборами в Беларуси.

Миссия работала в Беларуси 26–30 августа, она провела "оценочные" встречи в ЦИК, парламенте, ряде министерств. Данный визит был традиционным – в начале избирательной кампании, оценочная миссия по его итогам принимает решение, направлять ли в страну наблюдателей.

"Оценочная миссия рекомендует провести наблюдение за выборами при условии наличия ресурсов. БДИПЧ просит направить государствами-участниками ОБСЕ 30 долгосрочных наблюдателей, а также 400 краткосрочных наблюдателей", – говорится в отчете миссии.

Наблюдатели будут работать в дни голосования, подсчета и подведения итогов выборов.

"Все собеседники в целом отметили необходимость наблюдения БДИПЧ за предстоящими выборами, причем многие подчеркнули необходимость долгосрочного присутствия для оценки предвыборной обстановки, а также досрочного голосования и процедур в день выборов", – отмечается в документе.


Эксперты БДИПЧ в отчете также подчеркнули, что в Беларуси произошли определенные изменения в соответствии с рекомендациями организации после последних выборов. Но, как говорится в документе, большинство предыдущих рекомендаций БДИПЧ остаются без внимания

Основной день голосования на выборах в нижнюю палату белорусского парламента – 17 ноября, досрочное голосование пройдет 12–16 ноября.
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