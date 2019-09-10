Миссия работала в Беларуси 26–30 августа, она провела "оценочные" встречи в ЦИК, парламенте, ряде министерств. Данный визит был традиционным – в начале избирательной кампании, оценочная миссия по его итогам принимает решение, направлять ли в страну наблюдателей.





"Оценочная миссия рекомендует провести наблюдение за выборами при условии наличия ресурсов. БДИПЧ просит направить государствами-участниками ОБСЕ 30 долгосрочных наблюдателей, а также 400 краткосрочных наблюдателей", – говорится в отчете миссии.





Наблюдатели будут работать в дни голосования, подсчета и подведения итогов выборов.





"Все собеседники в целом отметили необходимость наблюдения БДИПЧ за предстоящими выборами, причем многие подчеркнули необходимость долгосрочного присутствия для оценки предвыборной обстановки, а также досрочного голосования и процедур в день выборов", – отмечается в документе.









Эксперты БДИПЧ в отчете также подчеркнули, что в Беларуси произошли определенные изменения в соответствии с рекомендациями организации после последних выборов. Но, как говорится в документе, большинство предыдущих рекомендаций БДИПЧ остаются без внимания





Основной день голосования на выборах в нижнюю палату белорусского парламента – 17 ноября, досрочное голосование пройдет 12–16 ноября.



