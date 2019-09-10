Науседа может пригласить Лукашенко в Литву в конце ноября
Ближайшим поводом для визита президента Беларуси в Литву может стать церемония перезахоронения останков Кастуся Калиновского, которая состоится этой осенью в Вильнюсе. Об этом в интервью BNS заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Литовский президент признался, что готов использовать любой повод для встречи со своим беларусским коллегой Александром Лукашенко. Сейчас литовская сторона, по словам Науседы, рассматривает вопрос о приглашении беларусских представителей на церемонию, которая должна состояться во второй половине ноября. Гитанас Науседа добавил, что уже пригласил польского президента Анджея Дуду, а также украинских политических лидеров.
Президент Литвы назвал прежнюю политику своей страны по отношению к соседу страусиной и добавил, что отсутствие политического диалога не идет на пользу Литве.
Гитанас Науседа считает, что Беларусь борется за свою независимость и «остается независимым государством со своими границами, со своей культурой, со своими собственными государственными целями». За последние 10 лет ситуация кардинально изменилась, и, несмотря на военное сотрудничество, о Беларуси нельзя говорить как о полном сателлите России.
«Мои усилия будут направлены на постепенное установление нормального человеческого контакта с учетом всех разногласий, всех разногласий по поводу Островецкой АЭС, потому что ненормально жить рядом друг с другом в окопах и стараться не замечать, что существует сосед. Думаю, мы начнем осторожно, понемногу, и, конечно же, все будет зависеть от готовности Беларуси к сотрудничеству», — заявил новый президент Литвы.
09:11 10/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».