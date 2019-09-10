Науседа может пригласить Лукашенко в Литву в конце ноября





Литовский президент признался, что готов использовать любой повод для встречи со своим беларусским коллегой Александром Лукашенко. Сейчас литовская сторона, по словам Науседы, рассматривает вопрос о приглашении беларусских представителей на церемонию, которая должна состояться во второй половине ноября. Гитанас Науседа добавил, что уже пригласил польского президента Анджея Дуду, а также украинских политических лидеров.





Президент Литвы назвал прежнюю политику своей страны по отношению к соседу страусиной и добавил, что отсутствие политического диалога не идет на пользу Литве.









Гитанас Науседа считает, что Беларусь борется за свою независимость и «остается независимым государством со своими границами, со своей культурой, со своими собственными государственными целями». За последние 10 лет ситуация кардинально изменилась, и, несмотря на военное сотрудничество, о Беларуси нельзя говорить как о полном сателлите России.





«Мои усилия будут направлены на постепенное установление нормального человеческого контакта с учетом всех разногласий, всех разногласий по поводу Островецкой АЭС, потому что ненормально жить рядом друг с другом в окопах и стараться не замечать, что существует сосед. Думаю, мы начнем осторожно, понемногу, и, конечно же, все будет зависеть от готовности Беларуси к сотрудничеству», — заявил новый президент Литвы.