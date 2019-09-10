Террористы в Европе пытались применить биологические вещества
В Европе зафиксировали попытки террористов использовать при изготовлении самодельных взрывных устройств биологические вещества. Об этом говорится в отчете Европола о террористических угрозах.
Так, в 2018 году было предотвращено три таких потенциальных атаки во Франции, Германии и Италии.
"Три террористических заговора с использованием биологических и химических материалов были предотвращены в ЕС в 2018 году", − указано в документе.
Отмечается, что фиксировались "попытки применения СВУ в сочетании с токсичными химическими или биологическими веществами".
В частности, в мае 2018 года во Франции по подозрению в подготовке теракта был арестован гражданин Египта, летом того же года в Кельне был задержан гражданин Туниса, а в ноябре на Сардинии арестован гражданин Ливана.
При этом агентство констатирует, что "сведений об использовании террористами радиоактивных изотопов или ядерных материалов в 2018 году не поступало".
Как и в предыдущие годы, в 2018 году большинство арестов были связаны с религиозным экстремизмом (511 из 1056). Государства-члены ЕС сообщили о 16 предотвращенных террористических актах со стороны этой категории преступников.
08:53 10/09/2019
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