Гость программы считает, что лето белорусских чиновников прошло относительно спокойно и громких кадровых изменений было не так много. Отставка министра внутренних дел Игоря Шуневича и назначение на его место Юрия Караева стала едва ли не самой громкой кадровой сменой. А произошла она, по мнению Петра Рудковского, потому, что сегодня Лукашенко делает ставку на мягкую силу.





«На период парламентских и, скорее всего, президентских выборов делается ставка на мягкую силу. То есть: действуем мягкими способами, но когда видим, что ситуация выходит из-под контроля или кто-то переступает некоторые пределы, то будем действовать очень решительно. Это назначение господина Караева на должность министра внутренних дел вписывается в новую логику. Он презентует имидж такого мягкого, склонного к снисходительности, к диалогу силовика. Тем не менее, когда придет время, то он будет изменен или – а мы не знаем, что там у него под кожей, – вполне возможно, что в другой роли он также хорошо выступит», – высказался гость «Беседы».



