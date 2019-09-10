Что под кожей у министра Караева и почему на самом деле сняли Шуневича?
Пока граждане сосредоточены на сборе урожая, Светлана Калинкина и руководитель Белорусского института стратегических исследований Петр Рудковский в эфире Белсат программы «Беседа» подводят итоги, что выросло, а что погибло за лето на политических полях Беларуси.
Гость программы считает, что лето белорусских чиновников прошло относительно спокойно и громких кадровых изменений было не так много. Отставка министра внутренних дел Игоря Шуневича и назначение на его место Юрия Караева стала едва ли не самой громкой кадровой сменой. А произошла она, по мнению Петра Рудковского, потому, что сегодня Лукашенко делает ставку на мягкую силу.
«На период парламентских и, скорее всего, президентских выборов делается ставка на мягкую силу. То есть: действуем мягкими способами, но когда видим, что ситуация выходит из-под контроля или кто-то переступает некоторые пределы, то будем действовать очень решительно. Это назначение господина Караева на должность министра внутренних дел вписывается в новую логику. Он презентует имидж такого мягкого, склонного к снисходительности, к диалогу силовика. Тем не менее, когда придет время, то он будет изменен или – а мы не знаем, что там у него под кожей, – вполне возможно, что в другой роли он также хорошо выступит», – высказался гость «Беседы».
08:44 10/09/2019
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