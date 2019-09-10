Мотолько: Власть все еще действует в советском авторитарном формате

Анатолий Лис пообещал, что жителей Бреста и его окрестностей «травить не будут, а вызвавший недовольство местных жителей аккумуляторный завод «АйПауэр» не начнет работу до тех пор, пока не будут исправлены нарушения, выявленные Минприроды, Председатель Брестского облисполкомапообещал, что жителей Бреста и его окрестностей «травить не будут, а вызвавший недовольство местных жителей аккумуляторный завод «АйПауэр» не начнет работу до тех пор, пока не будут исправлены нарушения, выявленные Минприроды, пишет Завтра твоей страны.





Жители Бреста и некоторых близлежащих поселков с начала 2018 года выступали против строительства аккумуляторного завода, считая, что предприятие возводится с нарушениями, будет загрязнять окружающую среду и вредить здоровью местных жителей. Участники движения «Нет заводу АКБ в Бресте» регулярно выходили с митингами на площадь в центре города. Сначала местные власти под разными предлогами не допускали активистов на площадь, потом правоохранительные органы стали их задерживать. А чиновники еще долго настаивали на том, что предприятие не нарушает никаких норм и законов.





За время пока руководство города и области оставалось глухим к просьбам брестчан, активисты заплатили несколько тысяч рублей в виде штрафов, выписанных за участие в акциях протеста, инвесторы продолжали тратить средства на возведение завода (общая сумма инвестиций планировалась в размере 25 миллионов долларов), а местная власть теряла доверие народа.









Лишь спустя почти полтора года председатель Брестского облисполкома встретился с противниками завода, а чуть позже сообщил о выявленных нарушениях и распорядился приостановить подготовку завода к запуску. По словам чиновников, было зафиксировано превышение нормы выбросов.





Какие ошибки властей привели к накоплению претензий со стороны общества и проблем для чиновников и бизнеса?

Строительство завода с людьми не обсудили

Власти и представители бизнеса все еще не хотят делиться с населением правом влиять на решения, важные для горожан, считает общественный активист Антон Мотолько.





− Основная проблема, которая есть у всех историй со строительством новых объектов, которые могут вызвать вопросы у населения, будь то строительство аккумуляторного завода в Бресте или целлюлозного − в Светлогорске, в том, что власть все еще пытается действовать в советском авторитарном формате: «Мы лучше знаем, что вам надо», − говорит активист.





Когда же чиновники и бизнес до запуска значимого проекта проводят соответствующую информационную кампанию, приводят доказательства безопасности и причины его важности, когда государство гарантирует контроль соблюдения законодательства, люди становятся более лояльными к нововведениям.





Законодательство обязывает обсуждать с населением подобные инициативы.





− Во многих странах для такой коммуникации используют локальный референдум: у людей спрашивают, согласны ли они, чтобы то или иное производство появилось в их регионе, − рассказывает Антон Мотолько.





Кроме согласия или несогласия, этот инструмент позволяет спросить людей, на каких условиях они согласились бы на размещение спорного производства в их местности.

Движение брестчан – прецедент?

− То, что сделали брестские ребята, у меня вызывает огромное уважение, − признается Антон Мотолько.





Он считает, что местные жители, активисты и правозащитники действительно старались использовать все доступные способы, чтобы достучаться до чиновников, несмотря на появляющиеся периодически преграды и угрозы в виде запретов собраний, задержаний и штрафов.





Успех движения против аккумуляторного завода Антон Мотолько видит в том, что в нем участвовали не только активисты, но и многие местные жители.





− Когда государство думает про протесты, оно ориентируется на традиционную классическую оппозицию, НГО, интеллигенцию. А на простых людей, которых действительно может что-то «достать», оно ориентируется редко, − говорит он.









Такие движения не удается остановить старыми методами. История в Бресте, возможно, самая громкая, но не первая, когда народные массы отстаивают свою позицию. Похожая ситуация была с «Маршами нетунеядцев», когда декрет возмутил не только жителей столицы и оппозицию, но и население областных и районных городов. В среднем в районных городах на протесты выходило до 10% населения, вспоминает активист.

Власти долго игнорировали недовольство местных жителей

Когда власти не слышат общественность, это приводит к напряжению в обществе, которое может выражаться в интернет-активизме или переходить в уличные протесты и забастовки, отмечает руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.





− Поскольку людей не хотят слышать, они стараются прибегать к таким методам, благодаря которым на их позицию обратят внимание. Брест – хороший тому пример, − объясняет эксперт.





Чиновники, впрочем, как и бизнес, могли нивелировать острые углы нарастающих проблем, если бы раньше выслушали позицию местных жителей и активистов, указывающих на нарушенное, по их мнению, природоохранное законодательство. Вместо этого госслужащие закрывались в своих кабинетах, а причастный к строительству бизнес пытался дискредитировать заявления активистов, считая их происками конкурентов, отмечает Антон Мотолько.





− Хотя откровенные разговоры, возможно, помогли бы вычленить моменты, которые можно было исправить, − добавляет активист.

Общаться конструктивно властям и обществу мешает неопытность

Владимир Ковалкин считает, что в Беларуси не сформирована культура согласования интересов общества, органов власти и других стейкхолдеров процесса.





− Первая реакция власти всегда – отмахнуться, особенно на протестные акции. А когда отмахиваться больше не удается, получается то, что произошло в Бресте, − отмечает создатель «Кошта урада».





С одной стороны, в стране нет политической культуры, среди чиновников нет умения и желания разговаривать с общественностью, с другой − у людей нет культуры взаимодействия с чиновниками, умения обосновывать свои претензии и требования.





− В целом в Беларуси и в обществе, и в бизнесе, и у государственных служащих, и у местных депутатов очень низкая культура согласования интересов, − подчеркивает Владимир Ковалкин.





Если бы такая процедура работала, подобных сложностей с различными проектами и связанных с ними экономических и социальных потерь было бы значительно меньше.

Как избежать нового кома проблем, связанных с отсутствием диалога?

Урок аккумуляторного завода подтверждает, что властям и бизнесу выгодней быть открытыми перед обществом, проводить обсуждения не для галочки, а чтобы действительно быть услышанными и понятыми.





− Нужно выходить к людям, активно использовать локальные и негосударственные СМИ, чтобы донести информацию и пригласить население к обсуждению. Чем больше будет адекватной, открытой, полной информации, тем больше шансов избежать кризисной ситуации из разряда «мы не знали» и «мы против», − объясняет Антон Мотолько.





Начатый же диалог не прекращать вместе с завершением общественных обсуждений, а продолжать его, когда у населения возникают сомнения и вопросы, и тем более, если люди убеждены, что нарушается закон, советует активист.









Прислушиваться к мнению общественности – это не только долг чиновников, но и шанс избежать некоторых необоснованных решений, затрат. В этом особенно бывают полезны активисты, местные экспертные и общественные организации, которые вносят вклад в развитие города или района и которым небезразлична его судьба.





Антон Мотолько считает, что важным для местных властей было бы использование таких инструментов, как местный референдум и официальные обращения граждан.











