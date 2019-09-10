Андрей Савиных: Я не либерал, это точно

«Моя посольская каденция фактически еще не закончена, но в скором времени закончится. Знаете… Я в МИД уже работаю 26 лет, прошел путь от самой низкой должности к послу. Четверть века — это период. Хочется мне попробовать что-то новое. Это мой выбор, — рассказал Андрей Савиных «Нашей Ниве»





— Когда решение оформилось, сообщил об этом Владимиру Макею, тот воспринял конструктивно. Если бы не решил, то еще бы мог работать в МИД на довольно ответственных должностях. А миссия… Я считаю, что роль парламента может быть серьезно усилена в современной Беларуси. И надеюсь, что сделаю вклад в усиление, если выберут, конечно, да и те подписи собрать — тоже большое дел ».









«Формирование более активной социальной и политической позиции», — вот как это понимает посол и добавляет, что более широко развернется в формулировках при условии, что дело пойдет дальше сбора подписей.





А каких политических взглядов он придерживается?





«Смело могу назвать себя патриотом. Но без штампов. Я не либерал, это точно. Но выступаю за модернизацию нашего общества», — подытожил Савиных.



