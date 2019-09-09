Поляки показали «худший кошмар танкового батальона»

Издание отмечает, что Польша традиционно зажата между ведущими военными державами, и даже сегодня, когда страна входит в НАТО, она уязвима для сухопутных войск России, в особенности для ее танков. Вероятно, поэтому страна недавно выдвинула новые требования к тому, каким должен быть новый истребитель танков.





Этот класс представлен бронированными машинами с высокой скоростью, предназначенными для того, чтобы быстро занять позиции перед наступающими вражескими танками и быстро уничтожить их снарядами или ракетами на большом расстоянии. Как правило они имеют менее толстую броню, чем обычные танки, но более подвижны.





Новая машина стала плодом сотрудничества польской компании PZC и европейской MBDA. Истребитель смонтирован на шасси БМП-1, на которой стоит пусковая установка с 12 ракетами Brimstone, также на машине установлен крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм в дистанционно управляемой башне.









На другом изображении машина имеет уже 24 ракеты Brimstone в трех контейнерах по восемь штук.





Ракета Brimstone похожа на другой противотанковый боеприпас, Hellfire. Обе они наводятся по радиолокатору. Дальность полета таких ракет составляет около 12 километров, и, будучи запущенными в сторону противника, они могут обнаруживать и атаковать любой танк, оказавшийся поблизости. Компания MBDA заявляет, что вероятность успешного поражения вражеской бронетехники составляет 98,7%, но даже при 90% удар Brimstone может уничтожить 22 из 50 танков и бронемашин, которые входят в танковый батальон. Этого вполне достаточно, чтобы сделать подразделение небоеспособным.



