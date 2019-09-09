Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Адвокат: У Голландии есть шанс на экстрадицию Цемаха из России

Его могут выдать Голландии, так как он не является гражданином РФ.

Российская Федерация может выдать свидетеля в расследовании крушения самолета рейса MH17 Владимира Цемаха Голландии. Об этом заявил адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов в эфире радио НВ.

По словам Полозова, Россия может выдать Цемаха, так как тот не является гражданином России.

"У Голландии есть возможность обратиться к российской стороне, у них есть процедуры, по которым это обращение осуществляется. Россия потенциально может выдать Голландии Цемаха, потому что он не является гражданином России, он является гражданином другого государства. Будут они выдавать или нет, это уже вопрос политической воли", - заявил Полозов.


Напомним, Владимир Цемах был обменян России на украинских заключенных 7 сентября. По словам президента Украины Владимира Зеленского перед обменом Цемах был допрошен.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам
Владимир Подгол
Рейтинг президентской лжи и страха
Игорь Драко
Письмо из Беларуси старшему брату в Москву
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru