Евросоюз не признает российские выборы в Крыму

Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Он осуждает нарушение междунарного права. «Кто бы то ни было избранный в Крыму и претендующий на представительство народа Крыма и Севастополя не будет признан в качестве представителя этих территорий, которые являются украинскими», — сказано в заявлении.





Евросоюз продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.