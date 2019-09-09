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Евросоюз не признает российские выборы в Крыму

Европейский союз не признает выборы в Крыму, которые были проведены в рамках российского единого дня голосования.

Об этом говорится в официальном заявлении официального представителя Европейской службы внешних связей Майи Косиянчич, пишет reform.by

Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Он осуждает нарушение междунарного права. «Кто бы то ни было избранный в Крыму и претендующий на представительство народа Крыма и Севастополя не будет признан в качестве представителя этих территорий, которые являются украинскими», — сказано в заявлении.

Евросоюз продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.
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